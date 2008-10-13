Utah ikinci yarıda açıldı



NBA'de hazırlık maçları serisi devam ediyor. Pazar gecesi oynanan maçta Utah Jazz, Portland Trail Blazers'a konuk oldu.



Deron Williams ve arkadaşları, ikinci yarıdaki etkili oyunlarıyla maçı 93-80 galip tamamladı.



Utah'ta kenardan gelen Andrei Kirilenko 15 sayı, 5 asist, Kyle Korver 14 sayı, Carlos Boozer 12 sayı, 8 ribaunt ile oynarken 17:07 dakika sahada kalan milli oyuncumuz Mehmet Okur 11 sayılık performans sergiledi.



Ev sahibi ekipte ise Fransız çaylak forvet Nicolas Batum 16 sayı, 3 ribaunt, 3 blok ile sahanın en skorer ismi olurken Travis Outlaw 14 sayıyla oynadı.



NBA'de pazar gecesi oynanan diğer hazırlık maçlarında şu sonuçlar alındı;



Philadelphia 85 (T. Young 17 sayı)

Toronto 79 (J. Kapono 14 sayı, W. Solomon 12 sayı, 6 asist)



Miami 92 (M. Banks 19 sayı, D. Wade 18 sayı, 6 ribaunt, 7 asist, 8 top kaybı)

New Jersey 94 (V. Carter 19 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, 3 top çalma, Y. Jianlian 17 sayı)



Sacramento 89 (J. Thompson 15 sayı, 8 ribaunt)

LA Lakers 94 (P. Gasol 12 sayı, 6 ribaunt)



