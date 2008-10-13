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Spor

Utah ikinci yarıda açıldı

NBA'de hazırlık maçları serisi devam ediyor. Pazar gecesi oynanan maçta Utah Jazz, Portland Trail Blazers'a konuk oldu.

13 Ekim 2008 03:00


NBA'de hazırlık maçları serisi devam ediyor. Pazar gecesi oynanan maçta Utah Jazz, Portland Trail Blazers'a konuk oldu.

Deron Williams ve arkadaşları, ikinci yarıdaki etkili oyunlarıyla maçı 93-80 galip tamamladı.

Utah'ta kenardan gelen Andrei Kirilenko 15 sayı, 5 asist, Kyle Korver 14 sayı, Carlos Boozer 12 sayı, 8 ribaunt ile oynarken 17:07 dakika sahada kalan milli oyuncumuz Mehmet Okur 11 sayılık performans sergiledi.

Ev sahibi ekipte ise Fransız çaylak forvet Nicolas Batum 16 sayı, 3 ribaunt, 3 blok ile sahanın en skorer ismi olurken Travis Outlaw 14 sayıyla oynadı.

NBA'de pazar gecesi oynanan diğer hazırlık maçlarında şu sonuçlar alındı;

Philadelphia 85 (T. Young 17 sayı)
Toronto 79 (J. Kapono 14 sayı, W. Solomon 12 sayı, 6 asist)

Miami 92 (M. Banks 19 sayı, D. Wade 18 sayı, 6 ribaunt, 7 asist, 8 top kaybı)
New Jersey 94 (V. Carter 19 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, 3 top çalma, Y. Jianlian 17 sayı)

Sacramento 89 (J. Thompson 15 sayı, 8 ribaunt)
LA Lakers 94 (P. Gasol 12 sayı, 6 ribaunt)

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