Utah ikinci uzatmada!..



NBA'de Utah Jazz, Doğu Konferansı takımlarından Detroit Pistons'ı deplasmanda iki uzatma sonunda 120-114'lük skorla mağlup etti. Mehmet Okur, 26 sayı – 12 ribaunt – 2 asistle double-double yaptı.





Merkez Grubu takımlarından Detroit Pistons, milli basketbolcu Mehmet Okur'un formasını giydiği Utah Jazz'ı evi The Palace of Auburn Hills'te ağırladı. Büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmayı, Deron Williams-Mehmet Okur-Paul Millsap üçlüsünün skorer oyunuyla Jazz iki uzatma sonunda kazanmayı başardı.



Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf ev sahibi Detroit Pistons oldu. Richard Hamilton-Allen Iverson ikilisinin sayılarıyla ilk 5 dakikayı 15-10 önde geçen ev sahibi takım, Tayshaun Prince'in de skora katkı yapmasıyla birlikte ilk çeyreği 29-19 üstün tamamladı.



İkinci çeyreğin ilk bölümünde iki takım da skor üretmekte zorlanırken, savunmada daha etkili bir performans sergileyen Jazz farkı eritmeye başladı. Çeyreğin son bölümünde Deron Williams'ın kaydettiği 3 sayılık basketlerle maça yeniden ortak olan konuk takım soyunma odasına gidilirken skoru 48-43'e getirerek farkı 5 sayıya indirdi.



İkinci yarıya iyi başlayan Jazz, ilk dakika içinde skoru 51-50'ye getirerek öne geçmeyi başardı. Allen Iverson-Richard Hamilton ikilisinin sayılarıyla skor üstünlüğünü yeniden ele geçiren Pistons, savunmada beklenen performansı sergileyememesine rağmen son çeyreğe 70-69 önde başladı.



Son çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken, Antonio McDyess'ın da devreye girmesiyle Pistons skoru 80-73'e getirerek farkı 7 sayıya çıkarttı. Milli Basketbolcu Mehmet Okur ile Deron Williams'ın kaydettiği basketlerle ayakta kalan Jazz, son 1 dakika 23 saniyeye 96-91 üstün girdi. Richard Hamilton'ın son saniyede bulduğu basketle skoru 98-98'e getiren Pistons, karşılaşmayı uzatmaya götürdü.



İlk uzatmada iki takım da birbirine üstünlük kurmayı başaramadı ve 106-106 sona eren ilk uzatma bölümünün ardından ikinci uzatma bölümüne geçildi. Paul Millsap'in ürettiği 6 sayıyla maça ağırlığını koyan Jazz, sahadan 120-114'lük skorla galip ayrıldı.



Milli basketbolcu Mehmet Okur eski takımının potasına 26 sayı bırakırken, istatistiklerine 12 ribaunt – 2 asist ekleyerek double-double yaptı. 48 dakika süre alan yıldız oyuncu, kullandığı 20 şutun 10'unu sayıya çevirdi. Üç sayı çizgisinin gerisinden 1/2 isabet kaydeden Okur, serbest atışlarda da 5/6 ile oynadı.



Deron Williams 29 sayı – 8 asist – 3 riabaunt – 2 top çalmayla Jazz'ın en skorer oyuncusu olurken, Paul Millsap 24 sayı – 13 ribaunt – 4 blok – 2 asist – 2 top çalmayla double-double yapan bir diğer oyuncu oldu.



Ev sahibi ekipte Allen Iverson'ın 38 sayı – 7 asist – 5 ribaunt – 3 top çalması ile Richard Hamilton'ın 30 sayı – 6 ribaunt – 3 asist – 2 blokluk performansı mağlubiyeti enegellemek için yeterli olmadı. Tayshaun Prince de 17 sayı – 7 ribaunt – 6 asist – 2 blokla katkı yaptı.



