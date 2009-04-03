Utah ikinci çeyrekte yıkıldı





NBA'de Utah Jazz, Mehmet Okur'un 15 ribaunt – 14 sayı ile double-double yaptığı maçta Denver Nuggets'a deplasmanda 114-104 yenilerek üst üste 2. mağlubiyetini aldı.





Bir önceki maçta Portland Trail Blazers'a farklı mağlup olan Utah Jazz, Kuzeybatı Grubu takımlarından Denver Nuggets'a konuk oldu.



İkinci çeyrekteki etkili oyunuyla rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Nuggets, maçı 114-104 kazanarak galibiyet serisini 50'ye çıkardı.



Kuzeybatı Grubu'nda liderlik yarışı veren iki takımın mücadelesi karşılıklı basketlerle başladı. Brewer ve Miles'ın basketleriyle üstünlüğü ele geçiren Jazz, skoru 20-10'a getirerek farkı çift hanelere taşıdı. J.R. Smith'in 3 sayılık basketleriyle farkı kapatan Nuggets, ilk çeyreği 24-21 geride kapattı.



İkinci çeyreğe de J.R. Smith'in 3 sayılık basketiyle giren Nuggets, Jazz'ın savunmasını aşmakta zorlanmadı ve skoru 52-41'e getirerek farkı çift hanelere taşıdı. Etkili oyununu çeyreğin sonuna kadar sürdüren ev sahibi takım, soyunma odasına 54-43 önde gitti.



İkinci yarıda iki takım da skor üretmekte sorun yaşamazken, oyunu kontrol eden Nuggets, sahadan 114-104 galip ayrıldı.



Jazz'da Mehmet Okur 15 ribaunt – 14 ribauntla double-double yaparken, kullandığı 12 şutun 2'sini sayıya çevirdi. 34 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, serbest atış çizgisinden ise 10/12 isabet kaydetti.



Deron Williams 18 sayı – 10 asist – 5 ribauntla ön plana çıkarken, J.C. Miles 19 sayı – 3 asist – 2 top çalmayla, Carlos Boozer 15 sayı – 11 ribaunt – 4 asistle, Paul Millsap 14 sayı – 12 ribauntla katkı yaptı.



Ev sahibi ekipte ise J.R Smith 28 sayı ile sahanın en skorer ismi olurken, Carmelo Anthony 23 sayı – 9 ribaunt – 4 asistle, Chauncey Billups 17 sayı – 8 ribaunt – 4 asist – 3 top çalmayla salondan ayrıldı.



CLEVELAND WASHINGTON’A TAKILDI



NBA'de Washington Wizards, Gilbert Arenas'ın double-double yaptığı maçta Cleveland Cavaliers'ı 109-101 mağlup ederek rakibinin 13 maçlık galibiyet serisine son verdi.



Washington Wizards, NBA'in en yüksek galibiyet yüzdesine sahip olan Cleveland Cavaliers'ı evi Verizon Center'da ağırladı.



Gilbert Arenas-Caron Butler-Antawn Jamison üçlüsünün etkili oyunuyla Washington, güçlü rakibini 109-101'lik skorla geçti.



Karşılaşmaya hızlı başlayan Cavaliers, ilk 3 dakikayı 11-3 önde geçti. Antawn Jamison'ın üst üste kaydettiği sayılarla farkı kapatarak öne geçen ev sahibi takım, ilk çeyreği de 22-19 üstün kapattı.



İkinci çeyreğe kenardan gelen Darius Songaila'nın sayılarıyla başlayan Wizards, son bölümde Gilbert Arenas'ın da devereye girmesiyle farkı açtı ve soyunma odasına da 49-41'lik skorla üstün gitti.



İkinci yarıya da hızlı giren ev sahibi takım, ilk 1.5 dakikada skoru 54-41'e getirerek farkı çift hanelere taşıdı. Konuk takım LeBron James ile farkı eritmeye çalışırken, oyunu kontrol eden Wizards, son çeyreğe de 80-70 önde başladı.



Son çeyreğe üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle giren Cleveland, bitime 7.5 dakika kala skora 86-86 eşitlik getirdi. Songaila'nın sayılarıyla üstünlüğü yeniden ele geçiren ev sahibi takım, farkı yeniden çift hanelere taşıdı ve maçı da 109-101 kazanarak rakibinin 13 maçlık galibiyet serisine son verdi.



Caron Butler 25 sayı – 4 asist – 2 ribauntla takımının skor yükünü üstlenirken, Antawn Jamison 19 sayı – 5 ribaunt – 3 asistle, Gilbert Arenas da 11 sayı – 10 asist – 6 ribauntla oynadı.



Konuk ekipte ise LeBron James'in 31 sayı – 9 ribaunt – 6 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı.