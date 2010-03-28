Utah galip, Mehmet Okur'dan 22 sayı



Chicago Bulls- New Jersey Nets: 106-83

New Orleans Hornets- Portland Trail Blazers: 101-112

Houston Rockets- Los Angeles Lakers: 101-109

Golden State Warriors- Dallas Mavericks:90-111

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz'ın deplasmanda Washington Wizards'ı 103-87 mağlup ettiği maçta, milli basketbolcu Mehmet Okur 22 sayı, 11 ribaundla ''double-double'' yaptı.Washington'daki Verizon Center'da 15 binin üzerinde seyircinin önünde oynanan maçta 37 dakika sahada kalan Okur, 22 sayıyla Carlos Boozer ile birlikte takımın en skorer ismi oldu. Maçtaki 14 şutundan 9'unda isabet kaydeden Okur, hem üç sayılık hem de serbest atışlarda 2'de 2 başarı sağladı.Utah ekibinde, Carlos Boozer 22 sayı 10 ribauntla, Deron Williams da 20 sayı 12 asistle ''double-double'' yaptılar.Washington Wizards'ta ise Andray Blatche 20 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Nick Young 16 sayı kaydetti.Utah Jazz, maçı 103-87 kazandı.Bu arada, maça Mehmet Okur'u desteklemek için Washington ve çevre eyaletlerden Türklerin de geldiği gözlendi. Maç sırasında Türk bayrağı açan Türk seyirciler, Mehmet Okur'a tezahüratlarıyla destek verdi.AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Türk seyirciler, NBA maçlarını genelde takip etmediklerini, ancak Mehmet Okur'u izlemek için bu maça geldiklerini söylediler.NBA'de diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: