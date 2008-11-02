Utah çok farklı!..



NBA'de Utah Jazz, sahasında Los Angeles Clippers'ı 101-79 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Mehmet Okur, 10 ribaunt – 9 sayıyla katkı yaptı.







Yeni sezona Denver Nuggets galibiyetiyle başlayan Utah Jazz, Baron Davis’i kadrosuna ekleyerek daha iddialı bir takım haline gelen Los Angeles Clippers’ı ağırladı.



All-Star forvet Carlos Boozer ve Ronnie Brewer’ın skorer oyunuyla üçüncü çeyrekte maça ağırlığını koyan Jazz, sahadan 101-79’luk skorla galip ayrılarak kolay bir galibiyet aldı.



Baron Davis ve Marcus Camby’nin forma giymediği karşılaşmaya Tim Thomas-Cuttino Mobley ikilisinin sayılarıyla başlayan Clippers, ilk 6 dakikayı 15-13 önde geçti. İlk çeyreğin ikinci bölümünde skor üstünlüğünü korumayı başaran konuk takım, çeyreği 25-24 önde kapattı.



Clippers kinci çeyrekte de skor üretmekte zorlanmazken, Mehmet Okur ve Andrei Kirilenko’nun skora katkı yapmasıyla birlikte Jazz, ilk devrenin tamamlanmasına 6 dakika kala skora 34-34 eşitlik getirdi . Kyle Korver’ın 3 sayılık basketiyle 42-41 öne geçen ev sahibi takım, Cuttino Mobley’i durdurmayı başaramadı ve ilk yarı 48-48 eşitlikle sona erdi.



İkinci çeyreğe 4-0’lık seriyle başlayan Jazz, üçüncü çeyreğin son 3 dakikasına 65-60 önde girdi. Kalan sürede Ronnie Brewer’ın sayılarıyla oyuna ağırlığını koyan ev sahibi takım, son çeyreğe girilirken skoru 75-60’a getirerek farkı çift hanelere taşıdı.



Mehmet Okur’un basketiyle son çeyreğe giren Jazz, kolay sayılar bularak 6 dakikada farkı 26 sayıya kadar çıkarttı. Kalan dakikalarda fazla süre şansı bulamayan oyuncularına şans tanıyan Kuzeybatı Grubu temsilcisi, maçı 101-79’luk skorla kazandı.



Jazz rakibine asistlerde 29-12 üstünlük kurarken, Clippers’n 18 top kaybına karşılık sadece 4 top kaybı yaptı. Yüzde 48.9 saha içi isabetiyle hücum eden ev sahibi takım, üç sayılık atışlarda yüzde 22.2’de, serbest atışlarda yüzde 59.1’de kaldı.



Milli basketbolcu Mehmet Okur 30 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 10 ribaunt – 9 sayı – 1 asist -1 blokla tamamlarken, kullandığı 11 şutun 3’ünde isabet kaydetti. Üç sayı çizgisinin gerisinden skor üretemeyen yıldız oyuncu, kullandığı 3 serbest atışı da sayıya çevirdi.



Carlos Boozer kullandığı 18 şutun 12’sini sayıya çevirerek 25 sayı üretirken, aldığı 10 ribauntla double-double yaptı. İstatistiklerine 3 de asist ekleyen Boozer, maçın en skorer oyuncusu oldu.



Ronnie Brewer 16 sayı – 3 ribaunt – 2 top çalma – 1 blokla katkı yaparken, Rus yıldız Andrei Kirilenko 11 sayı – 9 ribaunt – 4 asist – 3 blok – 2 top çalmayla, Paul Millsap 11 sayı – 7 ribaunt – 4 asistle karşılaşmayı tamamladı.



Clippers’ta Cuttino Mobley 20 sayı – 3 ribauntluk performansıyla takımının en skorer ismi olurken, Tim Thomas 16 sayı – 7 ribaunt – 2 asist – 1 blokla, kenardan gelen Mike Taylor 13 sayı – 4 asist – 2 ribauntla oynadı.

