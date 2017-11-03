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Üşüyen ilçe sakiniyle başkanın gülümseten diyaloğu

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, üşüdüğünü belirten bir kişi, sosyal medyadan mesaj gönderdiği Belediye Başkanı Turgay Şirin'den, 'güneşi yakınlaştırmasını' istedi

03 Kasım 2017 21:44

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, üşüdüğünü belirten bir kişi, sosyal medyadan mesaj gönderdiği Belediye Başkanı Turgay Şirin\'den, \'güneşi yakınlaştırmasını\' istedi. Başkan Şirin\'in ona verdiği \'sevdiklerinize sarılın\' cevabı ise gülümsetti.
Turgutlu\'da yaşayan Yaşar Semih Özdalcı, Twitter\'dan takip ettiği Belediye Başkanı MHP\'li Turgay Şirin\'e, \'Belediye bu soğuklara çözüm bulmalı. Artık güneşi mi yaklaştıracak yoksa sokaklara soba mı kuracak; ne yapıp ne edip halletmesi lazım. Seçimde oy da verebiliyorum, şimdi onlar düşünsün\' diye yazdı.
Başkan Şirin ise 7Zoru başarırız, imkansız zaman alır; ancak tavsiyem bugün de yarın da en güzel sıcaklığı veren sevdiklerinize sarılmanızdır gençler\' yanıtını verdi. Diyalog görenleri gülümsetti.

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