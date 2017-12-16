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Yaşam

Usulsüz dinlemeden 3 yıldır aranan FETÖ şüphelisi istihbaratçı, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Soydan, Eskişehir'deki siyasetçi ve gazetecileri usulsüz dinlediği gerekçesiyle aranıyordu

16 Aralık 2017 18:47

Edirne'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan eski Eskişehir İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Erkan Soydan ve eşi Halise Soydan, 2 çocuklarıyla birlikte, sınırda jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Soydan'ın, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in de aralarında bulunduğu siyasetçiler ile gazetecileri usulsüz dinlediği gerekçesiyle 3 yıldan bu yana arandığı kaydedildi.

İpsala Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 2 şüpheli ile yanlarındaki 2 çocuğu yakaladı. Yapılan incelemede, şüphelilerin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen  eski Eskişehir İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Soydan ile eşi Halise Soydan olduğu belirlendi. Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından Erkan ve Halise Soydan çifti ile çocuklarının, soruşturma dosyalarının bulunduğu Eskişehir'e göndereceği bildirildi.

Usulsüz dinlemeden 3 yıldır aranıyor


FETÖ şüphelisi eski istihbaratçı Erkan Soydan'ın Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, aralarında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, siyasetçi ile gazetecilerin de aralarında bulunduğu kişileri usulsüz dinlediği gerekçesiyle 3 yıldan bu yana arandığı kaydedildi.

 

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Eski Eskişehir İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Erkan Soydanyakalama

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