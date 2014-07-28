'Usulsüz dinleme yapan personeli soruşturdum'

Örgüt kurmak ve yönetmek, yasadışı dinleme ve resmi belgede sahtecilik suçlarından tutuklanan İstanbul'un eski İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in savunmasında usulsüz dinleme yapan personel hakkında soruşturma yaparak bu personelin görev yerinin değiştirdiğini söylediği kaydedildi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, İstanbul'un eski İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in 1. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki savunmasında, usulsüz olduğu iddia edilen dinlemelerin hakim kararından ve TİB denetiminden geçtiğini söylediği öğrenildi.

“Maddi ve teknik hatalar yapılmış olabilir" şeklinde bir ifadesinin de bulunduğu öğrenilen Yılmazer'in, yanlış ve eksik olduğu anlaşılan dinleme kararlarını uzatmadıklarını ileri sürdüğü belirtiliyor. Çalıştığı dönemde İstihbarat Şubesi'ne yeni eleman almadığını söyleyen Yılmazer'in, “Hatta 165 kişi azaltılmıştır" şeklinde konuştuğu bildirildi.

'23 canlı bomba yakalandı'

İfadesinde 2007-2009 döneminde Türkiye'de operasyonların en yoğun yaşandığı yıllar olduğunu söyleyen Yılmazer'in, “Bu dönemde yaptığımız çalışmalar neticesinde 23 canlı bomba yakalanmış, DHKP-C, PKK, Devrimci Karargah ve Ergenekon gibi etkili operasyonlar icra edilmiştir. Bu hususta Sayın Başbakan'ın takdirleri tarafımıza sunulmuştur... " sözleri ile kendisini savunduğu belirtildi.

Çalıştığı dönem içerisinde 30 binden fazla karar alındığını söyleyen Yılmazer'in, usulsüz dinleme yapan personel hakkında soruşturma yaparak bu personelin görev yerinin değiştirdiğini söylediği kaydedildi.

'İstanbul'un daha güvenli bir şehir olmasını istedim'

Yılmazer ile birlikte “Örgüt kurmak ve yönetmek" iddiasıyla tutuklanan eski İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Erol Demirhan'ın da mahkemedeki savunmasında, kendisine yöneltilen suçlamaların hiçbirini kabul etmediği öğrenildi. Hakim kararı ile dinleme yaptıklarını söyleyen Demirhan'ın, “Bu görevimi ifa ederken İstanbul'un daha huzurlu ve güvenli bir şehir olmasını istedim. Başka hiçbir saik gütmedim" diye konuştuğu öğrenildi..

Suçu önlemek için ham bilgileri değerlendirerek istihbari dinlemeler başlattıklarını söylediği savunulan Demirhan'ın, “Buradaki amaç suçun önlenmesidir. Suç öncesi harekettir. Suç unsuruna rastlandığı takdirde adli birimlere durum bildirilir ve gereken yapılır. Suç unsuruna rastlanmadığı takdirde ise gerekli belgeler imha edilir ve yalnızca arşivde talep formları muhafaza edilir. Diğer belgeler imha edilir. Bu nedenle suçlamalar kanun ruhuna aykırıdır" şeklinde savunma yaptığı belirtildi.

'Kanunsuz, usulsüz dosya görmedim'

Yasadışı dinleme ve resmi evrakta sahtecilik iddiasıyla tutuklanan Bilişim Suçları ve Sistemleri eski Şube Müdürü Hayati Başdağ'ın, mahkemedeki savunmasında, 5 gündür uykusuz olduğunu belirterek “Gerek şahsım gerek arkadaşlarıma bu soruşturmaya yöneltilmesi vallahi, tillahi, billahi zulümdür. Kanunsuz, mesnetsiz, usulsüz bir soruşturma, bir dosya görmedim. Zulmü yapanları, yaptıranları, yaptıracak olanları, ortak olanları Allah'a havale ediyorum. Bu mübarek günde oruçlu vaziyette dini sözler söylemekten haya ediyorum. Ancak ben adaletin tecelli etmesini istiyorum. Serbest bırakılmamı talep ediyorum" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

'Memurluğun gereğini yerine getirdim'

Başdağ ile aynı suçtan tutuklanan şüpheli Hasan Hüseyin Danacı da üzerine atılı yasadışı kayıt suçlamasını kabul etmedi. Tapelerin ülkenin güvenliği açısından önemli olduğunu söyleyen Danacı'nın, buna yönelik hiçbir arşiv kaydının ise tutulmadığını ileri sürdüğü belirtildi. Emniyet teşkilatı içinde astlık üstlük ilişkisi çerçevesinde mesleğini yaptığını söyleyen Danacı'nın da kendin “Memurluğun gereğini yerine getirdim" sözleriyle savunduğu belirtildi.