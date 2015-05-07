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Usulsüz dinleme soruşturmasında 4 tutuklama

TİB ve TÜBİTAK görevlileri hakkında, devlet büyüklerinin kriptolu ve normal telefonlarının usulsüz dinlendiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı

07 Mayıs 2015 02:24

Devlet büyüklerinin kriptolu ve normal telefonlarının usulsüz dinlendiği iddialarına ilişkin, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) görevlileri hakkında yürütülen soruşturmada, TİB görevlisi Yunus Şahin ile TÜBİTAK görevlileri İmran Ergüler, Erhan Yeni ve Özgür Ören 4 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Tekin Küçük, polis ekiplerince gözaltına alınıp Ankara Adliyesine getirilen 4 şüpheliyi tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen TİB  ve TÜBİTAK görevlisi 4 kişi, sorgularının ardından, "Terör örgütüne üye olmak" ve "Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme" suçlarından tutuklandı.

 

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