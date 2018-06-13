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'Usulsüz dinleme' sanığı eski müdür yardımcısı adliyede

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'deki 'usulsüz dinleme' davasının yakalanan firari sanığı Eskişehir Emniyet eski Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

13 Haziran 2018 14:05

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'deki \'usulsüz dinleme\' davasının yakalanan firari sanığı Eskişehir Emniyet eski Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Eskişehir\'de, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen, CHP Milletvekili Cemal Okan Yüksel ile iş insanları ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 107 kişiyi 2009- 2013 yıllarında usulsüz dinledikleri iddiasıyla 25 emniyet mensubu hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheli, 3 Mart 2015 tarihinde sevk edildikleri nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamenin ardından İl Emniyet eski Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün\'ün tutuklanması istendi.
Uzun süredir firari olan Mustafa Aygün, 9 Haziran günü, Ankara\'da polis tarafından yakalandı. Eskişehir 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki \'usulsüz dinleme\' davasının firari sanığı olan ve üzerinden sahte kimlik çıkan Aygün, Eskişehir\'e getirildi. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi\'nde sorgusu tamamlanan Mustafa Aygün, bugün adliyeye sevk edildi. Kelepçe takılarak, adliyeye getirilen Aygün\'ün, \'FETÖ\'nün altın çocukları\' olarak adlandırıldığı ve örgütün \'emniyet yapılanması\'nda üst düzey konumda olduğu öne sürüldü.

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