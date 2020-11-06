Futbolda şike davasında Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu ve Mecnun Otyakmaz beraat etti

"Futbolda Sözde Şike" davasında aralarında Şekip Mosturoğlu, Ümit Karan, İskender Alın, Korcan Çelikay ve Mecnun Otyakmaz'ın da olduğu 19 sanığa beraat; Hakan Karaahmet'e ise "konut dokunulmazlığı ihlaline azmettirme"den 6 bin TL adli para cezası verildi.

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin aldığı kararı Yargıtay 5’inci Ceza Dairesi’nin usul eksikliği nedeniyle bozması sonucu yeniden görülmeye başlanan “Futbolda Sözde Şike” davası, Çağlayan Adliyesi’nde görüldü. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım da dava için adliyeye geldi.

Mahkeme, 16 Temmuz 2020 tarihinde, Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte 6 kişinin dosyasının ayrılmasına, 2016/62 no’lu dosyanın incelenmek üzere istenmesine, kumpas davasındaki delillerin gözden geçirilmesine ve yeni duruşmanın 6 Kasım 2020 tarihine ertelenmesine hükmetmişti.