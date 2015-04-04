Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, yönetim kurulu ve disiplin ve denetleme kurullarının üyeleri, Avukatlar Günü sebebiyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Feyzioğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ne de şu ifadeleri yazdı:

"Büyük Önder Atatürk, 5 Nisan Avukatlar Günü vesilesiyle Türkiye Barolar Birliğinin seçilmiş kurulları olarak huzurundayız. Anıtkabir'den tüm milletimize bir kez daha söz veriyoruz. Üstünlerin hukuku yerine hukukun üstünlüğünü savunmaya yılmadan devam edeceğiz. Biz avukatların bu şerefli mücadelesinin sonu aydınlıktır. Herkes için adalettir, Türk milletinin eşit yurttaşlık paydasında tek vücut olmasıdır, bir büyük kucaklaşmayı gerçekleştirmesidir. Işıklı yolunun yorulmak bilmeyen yolcuları olarak size minnettarız."

'Bugün restleşme günü değil'

Feyzioğlu, tören sonrasında da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. "Adliyelerde güvenliğin artırılması konusunda barolara gönderdiği yazının" hatırlatılması üzerine Feyzioğlu, kendilerinin Mustafa Kemal Atatürk'ün ışıklı yolundan giden Cumhuriyet avukatları olduklarını vurguladı.

İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısında meslektaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını anlatan Feyzioğlu, "Bugün restleşme günü değil, bugün hakikaten birlik beraberlik günü, birlikte teröre karşı akılcı çözümler üretme günü" dedi.

"Türkiye'deki güvenlik açığını, istihbarat zaafını, Türkiye'nin terör örgütlerinin oyun alanı haline getirilmiş olmasını bir kenara bırakıyor, bu konulardaki şahsi sorumluluğunu da sorumsuzluğuyla kapatıp, hedef saptırmak anlamında avukatları gösteriyor" diyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki yaklaşımını eleştiren Feyzioğlu, şu şekilde devam etti:

'Sizin adliyeyi emanet ettiğiniz kişiler teröristlere kimlik sormuş mu?!

"Bir terörist, piyasadan 20 liraya bir avukat cübbesi almış, koluna takmış, onunla girmiş. Peki sizin adliyeyi emanet ettiğiniz kimlik sormuş mu, kimliğini okuyucudan geçirtmiş mi? Türkiye'nin en güvenilir kimliğine sahibiz biz. İddia ediyorum, adliyeye her gün işi dolayısıyla girenlerin içinde, o kesimin içinde, avukatlar kadar güvenli giriş yapan başka hiçbir kesim yok."

Avukatlara yönelik her türlü saldırının vatandaşlara da yönelik olduğunu söyleyen Feyzioğlu, HSYK Başkanvekili'nden adliyede alınan tedbirleri görüşmek üzere talep ettiklerini belirtti. Randevu taleplerine olumsuz cevap verilirse, "tedbirlerin ortak akılla geliştirilmemesinden doğan sorumluluğun siyasi iktidara ait olduğunu" söyleyen Feyzioğlu, ne tür bir öneri sunulacğı sorusuna da, "Bizim önerimiz mevzuatı uygulamak" cevabını verdi.