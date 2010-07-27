-ÜSTÜNEL'İN İSTİFASI KABUL EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 27.07.2010 - Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, Futbol A.Ş'deki görevinin ardından kulüp yönetim kurulu üyeliğini de bırakan Haldun Üstünel'in istifasını kabul etti, bugüne dek yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Haldun Üstünel'in bugün tarihli dilekçesiyle kulüp yönetim kurulundan istifa ettiği belirtilerek, şöyle denildi: ''Aramızda bulunduğu dönemde kulübümüze katkıları tartışmasız olan arkadaşımızın almış olduğu bu karar, bizleri üzmüş bulunmaktadır. Arkadaşımızın kulübümüze olan katkılarının her Galatasaraylı gibi devam edeceğinden eminiz. Kendisine, bugüne kadar harcadığı yoğun emek ve gayretleri için teşekkür eder, üzülerek kabul ettiğimiz istifasının kendisine ve kulübümüze hayırlı olmasını dileriz.''