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Spor

Üstünel: Kazanmamız gereken bir deplasman

03 Ekim 2009 17:45

Turkcell Süper Lig'de yarın deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak Galatasaray, başkente gitti.

Atatürk Havalimanı'ndan THY'nin tarifeli uçağı ile Ankara'ya hareket eden sarı-kırmızılı takımda, sakatlıkları bulunan futbolculardan Keita, Sabri, Emre Aşık, Emre Güngör ve Gökhan, Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamada bulunan Galatasaray Kulübü Futbol Şube Sorumlularından Haldun Üstünel, Ankaragücü ile yapacakları karşılaşmanın kendileri için önemli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

“3 puan kazanmamız gereken bir deplasmana gidiyoruz. Aramıza katılamayan bazı oyuncular var. Ama bizim için önemli olan isimler değil, Galatasaray formasıdır. Son haftalarda kamuoyunda yaratılan 'Bu takım puan kaybetmez' şeklindeki havanın takımın üzerinde psikolojik bir baskı yarattığını gözlemledik. Ama önemli olan Galatasaray'ın kalitesidir. Galatasaray da kalitesini hiçbir zaman kaybetmeyecektir.”
Öte yandan, sarı-kırmızılı futbolcular, havalimanında kendilerine ilgi gösteren kimi yolcuların formalarını imzalayarak, onlarla birlikte fotoğraf çektirdi.


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