Üstün zekalı çocuklar ilgi bekliyor



T24 - Türkiye üstün zekâlı gençlerinin sadece 10'da 1'ine özel eğitim verebiliyor. TBMM konuya el atmaya hazırlanıyor.







Radikal gazetesinden Rifat Başaran'ın yazısı şöyle: Hükümet, engelli bireylerin eğitiminde önemli adımlar atarken, üstün yetenekli çocuklar özel eğitime ihtiyacı olduğu halde aynı ayrıcalıktan yararlanamıyor. TBMM üstün yetenekli çocukların sorunlarına el atmaya hazırlanıyor. AKP’li Halide İncekara üstün yetenekli çocukların sorunlarıyla ilgili Meclis araştırması açılmasını istedi.



TÜBİTAK verilerine göre Türkiye’de 0-24 yaş arası 682 bin üstün yetenekli bulunuyor. Ancak bu bireylerin sadece 6 bin 942’si kendileri için kurulan Bilim ve Sanat Merkezleri’nden (BİLSEM) yararlanabiliyor.







Kayıp çocuklarla ilgilenirken keşfedilen problem





TBMM’de geçen dönem kurulan Kayıp ve Mağdur Çocukları Araştırma Komisyonu’nun başkanlığını yürüten AKP’li Halide İncekara üstün yetenekli çocukların eğitim problemini, kayıp çocuk sorununu araştırırken saptamış. Seçim sonrası Meclis çalışmalarına başlar başlamaz bu soruna çözüm için hareket eden İncekara, üstün yetenekli çocukların yaşadığı sorunun Meclis çatısı altında araştırılması için önerge verdi.



Türkiye’de, üstün yetenekli çocukların eğitimi, zihinsel engelli veya fiziksel engelli diğer çocuklarla birlikte ‘Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde ‘özel eğitim ihtiyacı olan bireyler’ başlığı altında tanımlanıyor. Cumhuriyet döneminde üstün veya özel yetenekli öğrencilerin eğitimi için çeşitli düzenlemeler yapıldı ve kanunlar çıkarıldı.



1960 yılı öncesi düzenlemeler daha ziyade bireysel nitelikteydi. Ancak, 1960’larda özel üst sınıfların açılmasıyla üstün veya özel yetenekli öğrencilerin eğitimi daha kapsamlı bir şekilde ele alındı. Ancak ciddi problemlerin ortaya çıkması üzerine, ilkokulların bünyesindeki özel üst sınıf uygulamasına son verildi.







Düşündüren rakamlar





Türkiye’de üstün zekâlı genç sayısı: 682 bin

Özel eğitim alabilen üstün zekâlı genç sayısı : 6 bin 942







