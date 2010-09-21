Üstün Yetenekliler Sempozyumu perşembe başlıyor

T24 - Üstün yetenekli gençlerin eğitiminde yeni bir başlangıç olarak değerlendirilen ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Koç Üniversitesi’nin birlikte düzenleyeceği “1. Uluslararası Üstün Yetenekliler Eğitimi Sempozyumu”, 23-24 Eylül'de yapılacak. Beş farklı ülkeden katılımcıların da tecrübelerini paylaşacağı sempozyumun sonuçları, bu alanda Türkiye’de gerçekleştirilecek yasal düzenlemelere ışık tutacak.



Dünya nüfusunun ortalama yüzde ikisi üstün yeteneklilerden oluşuyor. Bu oran dikkate alındığında, Türkiye’de yaklaşık 500 bin üstün yetenekli yaşıyor. Üstün yetenekli gençlerin keşfedilmesi ve eğitimi, ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşıyor.



Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun destekleriyle, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Koç Üniversitesi tarafından 23-24 Eylül’de gerçekleştirilecek



“1. Uluslararası Üstün Yetenekliler Sempozyumu”nda, ülkemizde üstün yetenekli gençlerin tespit edilerek eğitilmesi konusunda izlenecek yol haritası tartışılacak.



Koç Üniversitesi’nde “Üstün Çocukların Eğitimi” sloganıyla düzenlenecek sempozyumun açılış törenine Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ve Koç Üniversitesi rektörü Prof.Dr.Umran İnan da konuşmacı olarak katılacak.







Dünyadan başarı öyküleri



Güney Kore’den Prof. Dr. Kim Meesook, ABD’den Prof. Dr. Joseph Renzulli, Prof. Dr. Sally Reis ve Prof. Dr. June Maker, İngiltere’den Prof. Dr. Deborah Eyre, Fransa’dan Prof. Dr. Taisir Yamin ile Almanya’dan Prof. Dr. Heidrun Stoeger ve Prof. Dr. Albert Ziegleri; ülkelerinin, üstün yetenekli çocukların eğitimi konusunda yaşadıkları tecrübeleri katılımcılarla paylaşacak. Konuk bilim insanları ülkemizdeki uygulamaları, Türk meslektaşlarıyla birlikte değerlendirecek.

Geleceğe ışık tutacak



Sponsorluğunu Vodafone, Kariyer.Net, Garanti Bankası ve Türk Hava Yolları’nın (THY) yaptığı sempozyuma katılacak yerli ve yabancı bilim adamlarının çalışmalarının, kalıcı bir kaynak olarak kullanılabilmesi için kitap olarak yayımlanması planlanıyor.



Sempozyumun sonuçlarının; Milli Eğitim Bakanlığı için üstün yeteneklilerin eğitimi ile ilgili strateji eylem planı oluşturmada önemli bir kaynak teşkil edeceği, bu konuda ülkemizde yürütülen çalışmalarda önemli bir kilometre taşı olacağı vurgulanıyor.







Sempozyum programı şöyle:









23.EYLÜL.2010 SALON: SEVGİ GÖNÜL KÜLTÜR MERKEZİ (SGKM)

09:30 - 10:00 Kayıt

10:00 - 10:10 Açılış (Sempozyum reklam filmi , İstanbul reklam filmi)

10:10 - 11:20 Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Umran İNAN – Koç Üniversitesi Rektörü

Ömer M. KOÇ - TEV Yönetim Kurulu Başkanı

Dr.Ruhi KILIÇ - Özel Eğitim Rehberlik Ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdürü

Nimet ÇUBUKÇU - Milli Eğitim Bakanı

Recep Tayyip ERDOĞAN – Başbakan (Teşrifleri Halinde)

11:20 - 11:35 Müzik Dinletisi (Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuar Öğrencileri)

11:35 - 11:50 Ara

11:50 - 12:30 Türkiye’de Üstün Yetenekli Bireylere Yönelik Uygulamalar

12:30 - 14:00 Öğle Yemeği

14:00 - 14:40 Ülke Sunumları - Almanya (Prof. Dr. Heidrun STOEGER, Prof. Dr. Albert ZIEGLER)

14:50 - 15:30 Ülke Sunumları - Güney Kore (Prof. Dr. Meesook KIM)

15:40 - 16:20 Ülke Sunumları - Amerika Birleşik Devletleri (Prof. Dr. Joseph RENZULLI, Prof. Dr. Sally REİS, Prof. Dr. June MAKER)

16:20 - 16:45 Ara

16:45 - 17:25 Ülke Sunumları - Fransa (Prof. Dr. Taisir Subhi YAMIN)

17:35 - 18:15 Ülke Sunumları - İngiltere (Prof. Dr.Deborah EYRE)

18:15 - 19:00 Ara

19:00 - 20:00 Müzik Dinletisi ( TEVİTÖL - Güher&Süher Pekinel Müzik Bölümü Öğrencileri )

20:00 - 22:00 Kokteyl Prolonge







24.EYLÜL.2010 SALON: SEVGİ GÖNÜL KÜLTÜR MERKEZİ (SGKM)

09:00 - 10:30 Panel - Eğitim Modelleri

Panel Başkanı : Prof. Dr. Ayşegül ATAMAN

Panelistler

Prof. Dr. Joseph S. RENZULLİ

Prof. Dr. June MAKER

Prof. Dr. Meesook KIM

Doç. Dr. Uğur SAK

10:30 - 10:40 Ara

10:45 - 12:15 Panel - İnsan Kaynakları

Panel Başkanı : Merdan TUFAN

Panelistler

Prof. Dr. Taisir Suphi YAMİN

Alper Ahmet EGE

Emin GÜRKAN

Emine KIRAÇ

Erkan UĞUZALP

Ahmet AYTİMUR

12:15 - 13:30 Öğle Yemeği

13:30 - 15:00 Panel - Sürdürülebilirlik

Panel Başkanı : Prof. Dr. Cemil ÇELİK

Panelistler

Prof. Dr. Deborah EYRE

Prof. Dr. Albert ZIEGLER

Adnan İĞNEBEKÇİLİ

Prof. Dr. M.Arif ADLI

15:00 - 15:15 Ara

15:15 - 16:45 Panel - Tanılama Yöntem ve Modelleri

Panel Başkanı : Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN

Panelistler

Prof. Dr. Sally M. REİS

Prof. Dr. Heidrun STOEGER

Prof. Dr. Sirel KARAKAŞ

Prof. Dr. Sami GÜLGÖZ

16:45 - 17:00 Kapanış



