Üstün Yetenekliler Sempozyumu perşembe başlıyor

T24 - Üstün yetenekli gençlerin eğitiminde yeni bir başlangıç olarak değerlendirilen ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Koç Üniversitesi’nin birlikte düzenleyeceği “1. Uluslararası Üstün Yetenekliler Eğitimi Sempozyumu”, 23-24 Eylül'de yapılacak. Beş farklı ülkeden katılımcıların da tecrübelerini paylaşacağı sempozyumun sonuçları, bu alanda Türkiye’de gerçekleştirilecek yasal düzenlemelere ışık tutacak.
Dünya nüfusunun ortalama yüzde ikisi üstün yeteneklilerden oluşuyor. Bu oran dikkate alındığında, Türkiye’de yaklaşık 500 bin üstün yetenekli yaşıyor. Üstün yetenekli gençlerin keşfedilmesi ve eğitimi, ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşıyor.
Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun destekleriyle, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Koç Üniversitesi tarafından 23-24 Eylül’de gerçekleştirilecek
“1. Uluslararası Üstün Yetenekliler Sempozyumu”nda, ülkemizde üstün yetenekli gençlerin tespit edilerek eğitilmesi konusunda izlenecek yol haritası tartışılacak.
Koç Üniversitesi’nde “Üstün Çocukların Eğitimi” sloganıyla düzenlenecek sempozyumun açılış törenine Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ve Koç Üniversitesi rektörü Prof.Dr.Umran İnan da konuşmacı olarak katılacak.
Dünyadan başarı öyküleri
Güney Kore’den Prof. Dr. Kim Meesook, ABD’den Prof. Dr. Joseph Renzulli, Prof. Dr. Sally Reis ve Prof. Dr. June Maker, İngiltere’den Prof. Dr. Deborah Eyre, Fransa’dan Prof. Dr. Taisir Yamin ile Almanya’dan Prof. Dr. Heidrun Stoeger ve Prof. Dr. Albert Ziegleri; ülkelerinin, üstün yetenekli çocukların eğitimi konusunda yaşadıkları tecrübeleri katılımcılarla paylaşacak. Konuk bilim insanları ülkemizdeki uygulamaları, Türk meslektaşlarıyla birlikte değerlendirecek.
Geleceğe ışık tutacak
Sponsorluğunu Vodafone, Kariyer.Net, Garanti Bankası ve Türk Hava Yolları’nın (THY) yaptığı sempozyuma katılacak yerli ve yabancı bilim adamlarının çalışmalarının, kalıcı bir kaynak olarak kullanılabilmesi için kitap olarak yayımlanması planlanıyor.
Sempozyumun sonuçlarının; Milli Eğitim Bakanlığı için üstün yeteneklilerin eğitimi ile ilgili strateji eylem planı oluşturmada önemli bir kaynak teşkil edeceği, bu konuda ülkemizde yürütülen çalışmalarda önemli bir kilometre taşı olacağı vurgulanıyor.
Sempozyum programı şöyle:
23.EYLÜL.2010 SALON: SEVGİ GÖNÜL KÜLTÜR MERKEZİ (SGKM)
09:30 - 10:00 Kayıt
10:00 - 10:10 Açılış (Sempozyum reklam filmi , İstanbul reklam filmi)
10:10 - 11:20 Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Umran İNAN – Koç Üniversitesi Rektörü
Ömer M. KOÇ - TEV Yönetim Kurulu Başkanı
Dr.Ruhi KILIÇ - Özel Eğitim Rehberlik Ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdürü
Nimet ÇUBUKÇU - Milli Eğitim Bakanı
Recep Tayyip ERDOĞAN – Başbakan (Teşrifleri Halinde)
11:20 - 11:35 Müzik Dinletisi (Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuar Öğrencileri)
11:35 - 11:50 Ara
11:50 - 12:30 Türkiye’de Üstün Yetenekli Bireylere Yönelik Uygulamalar
12:30 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 14:40 Ülke Sunumları - Almanya (Prof. Dr. Heidrun STOEGER, Prof. Dr. Albert ZIEGLER)
14:50 - 15:30 Ülke Sunumları - Güney Kore (Prof. Dr. Meesook KIM)
15:40 - 16:20 Ülke Sunumları - Amerika Birleşik Devletleri (Prof. Dr. Joseph RENZULLI, Prof. Dr. Sally REİS, Prof. Dr. June MAKER)
16:20 - 16:45 Ara
16:45 - 17:25 Ülke Sunumları - Fransa (Prof. Dr. Taisir Subhi YAMIN)
17:35 - 18:15 Ülke Sunumları - İngiltere (Prof. Dr.Deborah EYRE)
18:15 - 19:00 Ara
19:00 - 20:00 Müzik Dinletisi ( TEVİTÖL - Güher&Süher Pekinel Müzik Bölümü Öğrencileri )
20:00 - 22:00 Kokteyl Prolonge
24.EYLÜL.2010 SALON: SEVGİ GÖNÜL KÜLTÜR MERKEZİ (SGKM)
09:00 - 10:30 Panel - Eğitim Modelleri
Panel Başkanı : Prof. Dr. Ayşegül ATAMAN
Panelistler
Prof. Dr. Joseph S. RENZULLİ
Prof. Dr. June MAKER
Prof. Dr. Meesook KIM
Doç. Dr. Uğur SAK
10:30 - 10:40 Ara
10:45 - 12:15 Panel - İnsan Kaynakları
Panel Başkanı : Merdan TUFAN
Panelistler
Prof. Dr. Taisir Suphi YAMİN
Alper Ahmet EGE
Emin GÜRKAN
Emine KIRAÇ
Erkan UĞUZALP
Ahmet AYTİMUR
12:15 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:00 Panel - Sürdürülebilirlik
Panel Başkanı : Prof. Dr. Cemil ÇELİK
Panelistler
Prof. Dr. Deborah EYRE
Prof. Dr. Albert ZIEGLER
Adnan İĞNEBEKÇİLİ
Prof. Dr. M.Arif ADLI
15:00 - 15:15 Ara
15:15 - 16:45 Panel - Tanılama Yöntem ve Modelleri
Panel Başkanı : Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN
Panelistler
Prof. Dr. Sally M. REİS
Prof. Dr. Heidrun STOEGER
Prof. Dr. Sirel KARAKAŞ
Prof. Dr. Sami GÜLGÖZ
16:45 - 17:00 Kapanış