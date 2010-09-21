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Yaşam

Üstün Yetenekliler Sempozyumu perşembe başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Koç Üniversitesi’nin birlikte düzenleyeceği “1. Uluslararası Üstün Yetenekliler Eğitimi Sempozyumu” pe

21 Eylül 2010 03:00

T24 - Üstün yetenekli gençlerin eğitiminde yeni bir başlangıç olarak değerlendirilen ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Koç Üniversitesi’nin birlikte düzenleyeceği  “1. Uluslararası Üstün Yetenekliler Eğitimi Sempozyumu”,  23-24 Eylül'de yapılacak. Beş farklı ülkeden katılımcıların da tecrübelerini paylaşacağı sempozyumun sonuçları, bu alanda Türkiye’de gerçekleştirilecek yasal düzenlemelere ışık tutacak.


Dünya nüfusunun ortalama yüzde ikisi üstün yeteneklilerden oluşuyor. Bu oran dikkate alındığında, Türkiye’de yaklaşık 500 bin üstün yetenekli yaşıyor. Üstün yetenekli gençlerin keşfedilmesi ve eğitimi, ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşıyor.


Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun destekleriyle,  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Koç Üniversitesi tarafından 23-24 Eylül’de gerçekleştirilecek


“1. Uluslararası Üstün Yetenekliler Sempozyumu”nda,  ülkemizde üstün yetenekli gençlerin tespit edilerek eğitilmesi konusunda izlenecek yol haritası tartışılacak.




Koç Üniversitesi’nde “Üstün Çocukların Eğitimi”  sloganıyla düzenlenecek sempozyumun açılış törenine  Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ve Koç Üniversitesi rektörü Prof.Dr.Umran İnan da konuşmacı olarak katılacak.



 

Dünyadan başarı öyküleri


Güney Kore’den Prof. Dr. Kim Meesook, ABD’den Prof. Dr. Joseph Renzulli, Prof. Dr. Sally Reis ve Prof. Dr. June Maker, İngiltere’den Prof. Dr. Deborah Eyre, Fransa’dan Prof. Dr. Taisir Yamin ile Almanya’dan Prof. Dr. Heidrun Stoeger ve Prof. Dr. Albert Ziegleri; ülkelerinin, üstün yetenekli çocukların eğitimi konusunda yaşadıkları tecrübeleri katılımcılarla paylaşacak. Konuk bilim insanları ülkemizdeki uygulamaları, Türk meslektaşlarıyla birlikte değerlendirecek.



Geleceğe ışık tutacak


Sponsorluğunu Vodafone, Kariyer.Net, Garanti Bankası ve Türk Hava Yolları’nın (THY) yaptığı sempozyuma katılacak yerli ve yabancı bilim adamlarının çalışmalarının, kalıcı bir kaynak olarak kullanılabilmesi için kitap olarak yayımlanması planlanıyor.


Sempozyumun sonuçlarının; Milli Eğitim Bakanlığı için üstün yeteneklilerin eğitimi ile ilgili strateji eylem planı oluşturmada önemli bir kaynak teşkil edeceği, bu konuda ülkemizde yürütülen çalışmalarda önemli bir kilometre taşı olacağı vurgulanıyor.



Sempozyum programı şöyle:



23.EYLÜL.2010   SALON: SEVGİ GÖNÜL KÜLTÜR MERKEZİ (SGKM)

                                09:30 - 10:00      Kayıt

                                10:00 - 10:10      Açılış (Sempozyum reklam filmi , İstanbul reklam filmi)

                                10:10 - 11:20      Açılış Konuşmaları

                                                Prof. Dr. Umran İNAN – Koç Üniversitesi Rektörü

                                                Ömer M. KOÇ - TEV Yönetim Kurulu Başkanı

                                                Dr.Ruhi KILIÇ - Özel Eğitim Rehberlik Ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdürü

                                                Nimet ÇUBUKÇU - Milli Eğitim Bakanı

                                                Recep Tayyip ERDOĞAN – Başbakan (Teşrifleri Halinde)

                                11:20 - 11:35      Müzik Dinletisi (Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuar Öğrencileri)

                                11:35 - 11:50      Ara

                                11:50 - 12:30      Türkiye’de Üstün Yetenekli Bireylere Yönelik Uygulamalar

                                12:30 - 14:00      Öğle Yemeği

                                14:00 - 14:40      Ülke Sunumları - Almanya (Prof. Dr. Heidrun STOEGER, Prof. Dr. Albert ZIEGLER)

                                14:50 - 15:30      Ülke Sunumları - Güney Kore (Prof. Dr. Meesook KIM)

                                15:40 - 16:20      Ülke Sunumları - Amerika Birleşik Devletleri (Prof. Dr. Joseph RENZULLI, Prof. Dr. Sally REİS, Prof. Dr. June MAKER)

                                16:20 - 16:45      Ara

                                16:45 - 17:25      Ülke Sunumları - Fransa (Prof. Dr. Taisir Subhi YAMIN)

                                17:35 - 18:15      Ülke Sunumları - İngiltere (Prof. Dr.Deborah EYRE)

                                18:15 - 19:00      Ara

                                19:00 - 20:00      Müzik Dinletisi ( TEVİTÖL - Güher&Süher Pekinel Müzik Bölümü Öğrencileri )

                                20:00 - 22:00      Kokteyl Prolonge



 

                                24.EYLÜL.2010   SALON: SEVGİ GÖNÜL KÜLTÜR MERKEZİ (SGKM)

                                09:00 - 10:30      Panel - Eğitim Modelleri

                                                Panel Başkanı : Prof. Dr. Ayşegül ATAMAN

                                                Panelistler

                                                Prof. Dr. Joseph S. RENZULLİ

                                                Prof. Dr. June MAKER

                                                Prof. Dr. Meesook KIM

                                                Doç. Dr. Uğur SAK

                                10:30 - 10:40      Ara

                                10:45 - 12:15      Panel - İnsan Kaynakları

                                                Panel Başkanı : Merdan TUFAN

                                                Panelistler

                                                Prof. Dr. Taisir Suphi YAMİN

                                                Alper Ahmet EGE

                                                Emin GÜRKAN

                                                Emine KIRAÇ

                                                Erkan UĞUZALP

                                                Ahmet AYTİMUR

                                12:15 - 13:30      Öğle Yemeği

                                13:30 - 15:00      Panel - Sürdürülebilirlik

                                                Panel Başkanı : Prof. Dr. Cemil ÇELİK

                                                Panelistler

                                                Prof. Dr. Deborah EYRE

                                                Prof. Dr. Albert ZIEGLER

                                                Adnan İĞNEBEKÇİLİ

                                                Prof. Dr. M.Arif ADLI

                                15:00 - 15:15      Ara

                                15:15 - 16:45      Panel - Tanılama Yöntem ve Modelleri

                                                Panel Başkanı : Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN

                                                Panelistler

                                                Prof. Dr. Sally M. REİS

                                                Prof. Dr. Heidrun STOEGER

                                                Prof. Dr. Sirel KARAKAŞ

                                                Prof. Dr. Sami GÜLGÖZ

                                16:45 - 17:00      Kapanış


 

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