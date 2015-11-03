Üstün Akmen uğurlanıyor

Önceki gün hayatını kaybeden tiyatro eleştirmeni, Uluslararası Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Türkiye Merkezi Genel Başkanı, yazar Üstün Akmen'in cenazesi bugün saat 10.30'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek törenden sonra Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Tiyatro Dergisi Eski Yayın Kurulu üyesi ve Evrensel gazetesi yazarı da olan Akmen, önceki gün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

1943'te İstanbul'da doğan Üstün Akmen, İtalyan Lisesi ve İstanbul İktisat Fakültesi'ni bitirdi. 1960'lı yıllarda Atilla Berkan, Şerif Yüzbaşıoğlu ve Ergun Özer orkestralarında yer aldı. Akmen, bir süre Şehir Tiyatroları'nda Medya ve İzleyici Koordinatörü, Genel Yayınlar Yönetmeni olarak çalıştı. 2001-2005 Uluslararası PEN Kulüpleri Federasyonu Türkiye Merkezi'nin genel başkanlığını üstlendi. Uluslararası Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Türkiye Merkezi genel başkanıydı. Eserlerinden bazıları: Çarşafın Gizlediği Dişilik, Suçsuz Laleler, Bir Günlük Dost, Kör Bakkalın Gözleri, Veee Perdeee, Yârim Nereyi Mesken Tuttun, Üçüncü Zil, Provasız Yaşam…