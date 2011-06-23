Üstü manzara altı uçurum!

T24- Çinli işçilerden yürek hoplatan manzara... Kilometrelerce yükseklikteki bir dağın eteğindeki işçiler, turistlerin gezebilmesi için 3 km. uzunluğunda bir yol inşa ediyor. Ancak eğri tahtaların üzerinde çalışan işçiler için hiçbir güvenlik önlemi alınmıyor!









İnanılmaz bir manzaraları var ancak belki de dünyanın en tehlikeli işini bu işçiler yapıyor. İngiliz Daily Mail'in haberine göre, Çinli işçiler, Hunan eyaletindeki Shifou Dağı'nın eteklerine turist çekmek amacıyla binlerce metre yükseklikteki uçurumun kenarına yaklaşık iki kilometre uzunluğunda tahtadan bir yol inşa ediyor. Ancak bu inşatta tuhaf bir durum var. İşçiler hiçbir güvenlik önlemi almadan 90 derece açılı uçurumda tahta parçaları üzerinde dolaşarak yolu bir an önce bitirmeye çalışıyor. Oysa en ufak bir dikkatsizlik hayatlarına mal olabilir. Yol bittiğinde buradan yürümek de cesaret ister. Bir yemek masası genişliğindeki tahta yol nefis bir manzara sunacak. İnşaat tamamlandığında Çin'in 3 km. uzunluğundaki en uzun manzaralı yolu olma özelliğini taşıyacak. Ancak görenler kendilerine şu soruyu sormadan duramıyor. Kim hayatını tehlikeye atarak buradan yürümek ister ki? Özellikle yükseklik korkusu ve kalp sorunu yaşayanların bu aktiviteden uzak durmaları tavsiye ediliyor.