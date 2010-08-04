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Dünya

ÜSTEKİ YANGIN KOMUTANLARI GÖREVİNDEN ETTİ MOSKOVA (A.A)

04 Ağustos 2010 19:37

-ÜSTEKİ YANGIN KOMUTANLARI GÖREVİNDEN ETTİ  MOSKOVA (A.A) - 04.08.2010 - Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, Rus Deniz Kuvvetlerine ait Moskova yakınlarındaki üste çıkan yangın nedeniyle, Deniz Kuvvetleri Komutanı Vladimir Vysotskiy'i azarladı, bazı üst düzey komutanları görevden aldı. Donanmaya ait Moskova yakınlarındaki üste geçen perşembe günü çıkan yangında, içinde ne olduğu belirtilmeyen 13 hangar kül olmuş, bu konudaki resmi teyit dün yapılmıştı. Rus haber ajansları Medvedev'in, üst düzey yetkilileriyle Kremlin'de yaptığı toplantıda, "Savunma Bakanlığı'ndan yangınları söndürmesi için sivillere yardımcı olmasını istememiz gerçeğine karşın, bakanlık birçok olayda kendisini bile koruyamadı" ifadesini kullandığını duyurdu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Vladimir Vysotskiy'in görevini "düzgün yapamadığını" söyleyen Medvedev, üssün komutanı olan donanmanın havacılıktan sorumlu başkanı ile lojistik dairesi başkanlarının görevlerinin sonlandırılması talimatı verdi.

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