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Yaşam

Üsteğmene 15 yıllık veda

Amasra’da 15 yıl önce tatbikatta kaybolan ve 10 ay önce cesedi bulunan SAT'çı Üsteğmen dün törenle toprağa verildi.

27 Ağustos 2008 03:00

Deniz Kurdu Tatbikatı'nda kaybolan SAT komandosu Arif Ekmekçi'nin cesedini 15 yıl sonra balıkçılar buldu. Ekmekçi, askerî törenle uğurlanırken, cenaze namazında üsteğmenin kız kardeşi gözyaşlarına boğuldu: "15 yıldır bir umutla beklemiştik."

Deniz Kurdu Tatbikatı'nda kaybolan SAT komandosu Deniz Kıdemli Üsteğmen Arif Ekmekçi'nin cesedi 15 yıl sonra bulundu. Ekmekçi, düzenlenen askerî törenle son yolculuğuna uğurlandı. 15 yıl sonra cenaze namazı kılınan üsteğmenin kız kardeşi Gülderen Ekmekçi, "15 yıldır bir umutla beklemiştik." şeklinde konuştu. SAT komandosu Kıdemli Üsteğmen Arif Ekmekçi, 1993 yılında Amasra açıklarında gerçekleştirilen Deniz Kurdu Tatbikatı'nda kayboldu. Denizaltı eğitiminde gece dalışı sonrasında su üstüne çıkma tatbikatında kaybolan ve tüm aramalara rağmen bulunamayan Üsteğmen Ekmekçi'nin cesedi 15 yıl sonra ortaya çıktı.

Geçtiğimiz kasım ayında balıkçıların denize attığı ağlara, içerisinde kemik parçaları bulunan balık adam kıyafeti takılmıştı. Kemiklere yapılan DNA testi ile kimliği belirlendi. Kemik parçalarının tatbikatta kaybolan SAT komandosu Ekmekçi'ye ait olduğu tespit edildi. Ekmekçi için son görev dün İstanbul'da gerçekleştirildi. Ekmekçi'nin cenaze namazı Üsküdar'daki Selimiye Camii'nde kılındı. Öğle namazına müteakiben kılınan namaza şehit subayın annesi Kadun Ekmekçi, ablası Gülderen Ekmekçi, 1. Ordu Komutanı Ergin Saygun, 1. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral İbrahim Onbay, GATA Komutanı Tümgeneral Tuncay Çakan ile askerler katıldı. Komutanların taziyelerini kabul eden anne Kadun Ekmekçi, konuşmakta güçlük çekerken abla Gülderen Ekmekçi, "15 yıldır bir umutla beklemiştik." ifadelerini kullandı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Ekmekçi'nin Türk bayrağına sarılı tabutu askerler tarafından top arabasına konularak tören yapılmak üzere kortej eşliğinde 1. Ordu Komutanlığı'na götürüldü. Burada yapılan törenin ardından Ekmekçi'nin cenazesi Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.

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