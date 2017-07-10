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Üsteğmen Nazlıgül'ün annesi: Kızıma cinsel içerikli mesajlar gönderdiler

"Kızımın intiharının tek sebebi Cahit Bakır ve ismini zikrettiğim komutanlarıdır"

10 Temmuz 2017 10:43

Kayseri’deki üste görevliyken intihar eden Üsteğmen Nazlıgül Daştanoğlu’nun annesinin ifadeleri iddianameye girdi. Daştanoğlu'nun annesi, "Bilgisayarına cinsel içerikli mesajlar gönderdiler. Meslekten ihraç ettiler. Kızımın intiharının tek sebebi Cahit Bakır ve ismini zikrettiğim komutanlarıdır" dedi.

Hürriyet'te yer alan haber şöyle:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ cuntasınca hazırlanan sözde "sıkıyönetim" listesinde "göreve devam" diye belirtilen Tümgeneral Mehmet Cahit Bakır hakkında dava açıldı. 15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlığa uğramasından sonra kaçarken Dubai'de yakalanan Bakır hakkında hazırlanan iddianamede çarpıcı ayrıntılara yer verildi. İddianamede, Bakır'ın Kayseri 12. Hava Ana Ulaştırma üs Komutanı olduğu dönemde intihar eden üsteğmen Nazlıgül Daştanoğlu olayındaki rolüne dikkat çekildi. İddianamede tanık sıfatıyla ifadesine başvurulan acılı anne Nevin Tuna Daştanoğlu, "Kızıma kumpas kurdular. Bilgisayarına cinsel içerikli mesajlar gönderdiler. Meslekten ihraç ettiler. Kızımın intiharının tek sebebi Cahit Bakır ve ismini zikrettiğim komutanlarıdır" dedi. İddianamede yer verilen gizli tanık ifadesinde ise, "Eniştem Yarbay İ.C. bana Cahit Bakır'ın Fetullah Gülen'i tanıdığını söyledi. Gülen'in Bakır'ı zengin bir kızla evlendirdiğini anlattı" dedi.

Karaca ile irtibat


HTS kayıtlarına göre FETÖ'cü General Bakır'ın kardeşlerinin Mustafa Bakır ve İhsan Bakır'ın FETÖ çatı davası sanıklarından firari Hidayet Karaca, İrfan Yılmaz, Selman Kuzu Tuncay Delibaşı'yla görüşmeler yaptıkları kaydedildi. Sabah

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