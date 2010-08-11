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Kültür-Sanat

Ustalardan Kuran başyapıtları

‘1400. Yılında Kuran Sergisi’ 5 Eylül’de Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde açılıyor.

11 Ağustos 2010 03:00

T24- '1400. Yılında Kuran Sergisi’ 5 Eylül’de Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde açılıyor.


Kuran’ın indirilişinin 1400. yılında daha önce hiç yayımlanmamış ve aralarında Kuran’ın ilk el yazmaları olarak kabul edilen ve İstanbul’a 1911’de gelen, Emevi döneminin sonlarına tarihlenen “Şam Evrakı Koleksiyonu”ndan eserlerin de yer aldığı “1400. Yılında Kuran Sergisi”, Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde açılıyor. Kuran’ın indirildiği gün olan ve bu yıl 5 Eylül’e denk gelen Kadir Gecesi’nden başlayarak 1 Aralık’a kadar devam edecek sergi, Kuranıkerim’in sanatsal açıdan en görkemli örneklerini sunuyor.


Organizasyonu gerçekleştiren Antik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Artam, Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürü Seracettin Şahin, serginin küratörlerinden Sevgi Kutluay ve serginin destekçisi Yıldız Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Zuhal Şeker’in katıldığı toplantıyla tanıtılan serginin özelliği ise, dışarıdan herhangi bir eser alınmadan sadece müzenin koleksiyonundan oluşturulmuş olması.


Bugüne kadar Türkiye’de açılan en büyük Kuran sergisi olan ve 250’den fazla eserin yer aldığı serginin açılışına Louvre, Metropolitan, British Museum ve Berlin Müzesi İslam Eserleri Bölümleri’nden araştırmacılar ve akademisyenler de davet edildi. 8. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar Emevilerden Abbasilere, Selçuklulardan Memluk ve Osmanlı dönemlerine kadar aralarında Yakut el Mustasimi, Şeyh Hamdullah, Hafız Osman, Kazasker Mustafa İzzet, Ahmet Karahisari’nin de bulunduğu, yaşadıkları döneme damgasını vuran hattatların eserlerinden oluşan sergide yüze yakın eserin de restorasyon ve konservasyonu yapılacak. Altın yaldızlı, deri ciltli, kutu ciltli ve yazana ait süslemelerle bezenmiş çok sayıda eserlerle ilgili bir de kapsamlı katalog hazırlanıyor.

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