Ustalardan karşılıklı övgü

Yazar Yaşar Kemal, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen bir edebiyat etkinliği çerçevesinde Alman yazar Günter Grass ile biraraya geldi.



Berlin Kültürler Akademisinde rejisör Osman Okkan'ın yönettiği etkinlikte bir araya gelen Kemal ve Grass, birbirine gösterdikleri samimi tavırlarıyla dikkatleri çekti.



Grass, Yaşar Kemal'in kitaplarından çok etkilendiğini ve bu kitapları okuduğu zaman Anadolu'yu ve İstanbul'u da çok iyi anladığını belirtti. ''Anadolu'nun kokusunu'' hissettiğini ifade eden Grass, Yaşar Kemal'in Frankfurt kentinde Alman Yayıncılar Birliğinin Barış Ödülünü aldığında kendisi için takdim konuşması yaptığını hatırlatarak, o günden bu yana çok iyi dost olduklarını kaydetti.



Kemal de Grass'ın eserlerinden çok etkilendiğini belirtti ve ''Ben kendisinden bir yaş büyüğüm, ancak o benim ustamdır'' diye konuştu.



Alman Yayıncılar Birliğinin kendisine ödül vereceğini duyduğunda, Grass'tan takdim konuşması yapmasının rica edilmesini istediğini ve Grass'ın bunu hemen kabul etmesinin kendisini çok şaşırttığını kaydeden Kemal, bu edebiyat sohbetine de rahatsız olmasına rağmen sadece Grass'ın katılacağını duyduğu için geldiğini kaydetti.



Çok sayıda Alman ve Türk'ün izlediği edebiyat sohbeti öncesinde Okkan'ın hazırladığı ve Kemal'in hayatını anlatan kısa bir film gösterildi.

