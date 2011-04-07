'Ustalara Saygı'nın konuğu Nino Varon

T24

Nilüfer, Tanju Okan, Füsun Önal, Modern Folk Üçlüsü, Timur Selçuk ve Ajda Pekkan’ın da aralarında bulunduğu müziğimizin ustalarının albümlerine prodüktörlük yaparak kitlelerle tanışmalarını - buluşmalarını sağlayan Nino Varon için hazırlanan “Ustalara Saygı” gecesinde, ustanın yarım asrı aşan müzik yaşamını Atilla Özdemiroğlu, Arda Uskan, Cem Ceminay, Deniz İzgi, Fıstık Ahmet Tanrıverdi, Garo Mafyan, Hıncal Uluç, Duman grubundan Kaan Tangöze, Lale Belkıs, Mehmet Teoman, Naim Dilmener, Nejat Yavaşoğulları, Orhan Şevki ve Şanar Yurdatapan geceye katılarak seyircilere anlatacak. Nino Varon da dostlarının kendisiyle ilgili duygu ve düşüncelerine spontane yorumlarla karşılık verecek.45’lik plakların ülkemize geldiği günlerde müziğe özel ilgisini fark eden, 23 yaşında Odeon’a girerek sayısız şarkı-albüme emek veren Nino Varon için hazırlanan “Ustalara Saygı” toplantısında müziğin de önemli bir yeri olacak. Tanju Okan’ın “Hasret”; “Çal Çingene”; “Bir Falcı Vardı”, Nilüfer’in “Göreceksin Kendini” ve Demet’in “Papatya Falları” şarkılarının sözlerine, Aşkın Nur Yengi’nin “İmkânsızım”, Nilüfer’in “Boşver” ve Tanju Okan’ın “Kime Ne” şarkılarının bestelerine imza atan Nino Varon, gecede yeni şarkılarından örnekler de yorumlayacak. Ayşe Mine, Bora Ayanoğlu, Bilgen Bengü, Demet Sağıroğlu ve Bozkurt İlham Gencer de “Ustalara Saygı” gecesini seslendirecekleri şarkılarla renklendirecek. Müziğin yanı sıra resimle de ilgilenen Nino Varon için hazırlanan geceyi Hakan Eren sunacak.Faruk Şüyün tarafından hazırlanan gece, Melih Cevdet Anday Sahnesi’nde (Akatlar Kültür Merkezi) saat 20.00’den itibaren takip edilebilecek.“Ustalara Saygı” toplantıları 25 Nisan’da Şenes Erzik gecesiyle devam edecek.