'Ustalara Saygı'da Orhan Duru

Faruk Şüyün'ün hazırladığı ve moderatörlüğünü üstlendiği etkinlik, Akatlar Kültür Merkezi Melih Cevdet Anday Sahnesi'nde 16 Martta gerçekleştirilecek.Bilim kurgudan beslenen ironik yapıtlarıyla Türk edebiyatında kendine özgü bir yer edinen, basının usta kalemlerinden Orhan Duru anısına hazırlanan etkinlik, tıpkı yazarın 76 yıllık ömrü gibi ''sanat eşliğinde'' bir geceye dönüşecek.Orhan Duru için Emel Uygur'un yapımcılığında hazırlanan belgesel niteliğinde bir filmin gösterileceği etkinlikte, piyanist Orçun Orçunsel, usta edebiyatçının en sevdiği klasik müzik eserlerinden oluşan dinleti sunacak.Edebiyatçının kadim dostları Murat Katoğlu, Rabia Çapa ve Sedat Ergin'in anılarıyla zenginleşecek gecede, Berkun Oya'nın Orhan Duru için halen hazırlamakta olduğu belgesel filmin kurgusu bitmemiş ham görüntüleri de seyircilerle paylaşılacak.Gecede, Orhan Duru'nun çevirmen eşi Sezer Duru, yazarın bir öyküsünü okuyacak, son yıllarında birlikte çalıştığı edebiyatçı Burak Fidan da ustası Duru ile paylaştıklarını konuklara anlatacak.''Ustalara Saygı''nın bir diğer konuğu ise ''Taş plak sesli'' solist Sema olacak. Sema, geceyi Orhan Duru'nun sevdiği şarkılarla renklendirecek.''Ustalara Saygı'' etkinlikleri, 30 Martta Okay Temiz için düzenlenen geceyle devam edecek.