Ustalar teklif bekliyor

T24- Picasso'dan Monet'ye usta ressamların eserleri Portakal Sanat Evi'nde...





Aralarında Pablo Picasso, Salvador Dali ve Monet gibi çok büyük isimlerin de bulunduğu, resim sanatına yön vermiş 28 Batılı ressamın 36 eseri, 16 Şubat’tan itibaren Portakal Sanat ve Kültür Evi’nde sergilenecek. ‘Monet’ten Picasso’ya Batı Resminin Büyük Ustaları’ başlığını taşıyan sergi ay sonuna kadar sürecek. Sergiyi gezen koleksiyonerler eserleri satın alma olanağına da sahip olacak. Sergi 15 Şubat günü düzenlenecek bir kokteylle açılacak.





Müzikle birlikte sergilenecek



Nişantaşı’ndaki Portakal Sanat ve Kültür Evi’nde sergi ile ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Raffi Portakal, Avrupa’daki çeşitli ülkelerden sergi için Türkiye’ye getirilen eserlerin dramatik bir ortam içinde müzikle birlikte sergileneceğini belirtti ve özellikle üniversite öğrencilerinin ziyaretini beklediklerini söyledi. Resimlerin sigortalanması konusundaki sıkıntılarını dile getiren Portakal, “Maalesef bu tür sanat eserlerinin sigortası ülkemizde iki kat daha pahalı olduğundan bulundukları ülkelerde sigortalatmak zorunda kaldık” dedi.





Koleksiyoncuların dünyaya açılma zamanı



Portakal Sanat ve Kültür Evi’nin sahibi Raffi Portakal, sergi kataloğuna yazdığı yazıda şöyle diyor:



“İlk kez 2004’te ‘Batı Resminin Büyük Ustaları’ başlığıyla gerçekleştirdiğimiz sergimizden sonra, bugün Batı resminin büyük ustalarından özenle seçilmiş 36 eserden oluşan bir sergiyi, İstanbullu sanatseverlerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Sergide yer alan sanatçıların yalnızca adları bile Monet, Manet, Renoir, Picasso, Dali, Chagall, Miro, Rodin, çok yakın bir geçmişte, ulaşılmaz değerler olarak görülürdü. Bugün, eğer satışa açık böylesi sergi gerçekleşebiliyorsa,ülkemiz koleksiyoncularının dünya sanatına açılmaları gecikmeyecek demektir. Eğer bu oluşumda bir küçük katkımız varsa, bundan mutluluk duyacağız.”





Sergide eserleri yer alacak sanatçılar şunlar:



Pablo Picasso, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Henri Matisse, Salvador Dali, Marc Chagall, Joan Miro, Auguste Rodin, Francis Picabia, Pierre Bonnard, Eugene Boudin, Georges Braque, Giorgio de Chirico, Jean Dubuffet, Raoul Dufy, Diego Giacometti, Moise Kisling, Le Corbusier, Henri Lebasque, Fernand Leger, Andre Lhote, Edouard Manet, Albert Marquet, Henri Martin, Alfred Sisley, Maurice Utrillo, Kees Van Dongen, Maurice de Vlaminck. İstanbul Portakal Sanat ve Kültür Evi’nde 16 Şubat’ta açılacak sergi 10.00-20.00 saatleri arasında gezilebilecek.