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Kültür-Sanat

Ustalar Caz Festivali’nde

Akbank 18. Caz Festivali, 9 - 19 Ekim tarihleri arasında, dünyaca ünlü caz müzisyenlerini müzik severlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

25 Temmuz 2008 03:00

Akbank 18. Caz Festivali, 9 - 19 Ekim tarihleri arasında, dünyaca ünlü müzisyenleri caz severlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Festival her yıl olduğu gibi bu yılda heyecan verici bir programla izleyenlerin karşısına çıkacak.

Dünyanın en önemli caz sanatçılarını Türkiye’de ağırlayacak ve genç, başarılı caz sanatçılarına performans sergileme olanağı sunacak festival konserlerinin gerçekleşeceği mekanlar Aya İrini, Cemal Reşit Rey, Akbank Sanat Merkezi, Babylon, Talimhane ve Ghetto olacak.

Kesinleşen isimler

Edinilen bilgiye göre, festival programının şimdiden belli olan üç sürpriz ismi ise şöyle:
Geleneksel enstrümanları, kendine özgü tarzıyla yorumlayan müzik seyyahı, ezgileri kalıplarının dışına çıkaran performansıyla Stephan Micus. Bu yıl Universal Jazz’dan ‘Present Tense’i yayınlanan ve sanatsal olgunluğunu gözler önüne seren, hiçbir caz stilinin taklidi olmayan yeteneğiyle kendinden bahsettiren James Carter. Tüm zamanların en iyi caz müzisyenlerinden biri olarak kabul edilen ve 60’lı yıllardan bu yana dünya çapında tanınan basçı ve viyolonselist Ron Carter.

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