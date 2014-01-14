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Kültür-Sanat

Usta tiyatrocu Kemal Bekir vefat etti

İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamaya göre, Kemal Bekir dün İzmir'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

14 Ocak 2014 22:38

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları eski sanatçısı, dizi ve sinema oyuncusu Kemal Bekir (90) vefat etti
 
Sanatçı için 16 Ocak'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlenecek. Kemal Bekir'in cenazesi, aynı gün Teşvikiye Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
 

Kemal Bekir kimdir?

 
Denizli'de 1924 yılında doğan Kemal Bekir, 1949 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. 1959 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'na girerek 21 yıl oyunculuk ve yönetmenlik yapan Kemal Bekir, 1980 yılından sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu'na geçti ve 1989 yılında emekli oldu. Kemal Bekir, 1995 yılına kadar Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde dersler verdi.
 
"Baba Evi", "Üvey Baba" ve "Kurtuluş" gibi çeşitli televizyon dizilerinde de rol alan Kemal Bekir, oyunculuk ve yönetmenliğin yanı sıra özgün oyunlara da imza attı. Sanatçının, Nahit Sırrı Örik'in "Abdülhamit Düşerken" isimli yapıtından sahneye uyarladığı "Düşüş", 2009-2010 tiyatro sezonunda Engin Gürmen tarafından Şehir Tiyatroları'nda sahnelendi.

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kemal bekirvefatİstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları

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