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Yaşam

Usta tiyatrocu Cüneyt Gökçer vefat etti

Türkiye'de tiyatro sanatının usta isimlerinden Cüneyt Gökçer, 89 yaşında hayatını kaybetti.

24 Aralık 2009 02:00

Türkiye'de tiyatro sanatının usta isimlerinden Cüneyt Gökçer, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Gökçer'in cenazesi 25 Aralık Cuma günü Ankara'da düzenlenecek törenin ardından 26 Aralık Cumartesi günü İstanbul'da toprağa verilecek.


Cüneyt Gökçer kimdir?

Malatya'da 1920 yılında doğan Cüneyt Gökçer, 1942'de Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Sanat yaşamına öğrencilik yıllarında atılan Gökçer, Devlet Tiyatrosu'nda uzun yıllar hem oyuncu hem de yönetmen olarak görev aldı. 1951 yılında ''Vatan ve Namık Kemal'' filmiyle sinema oyunculuğuna başlayan Gökçer, 1981'de televizyon için çekilen ''4. Murat'' adlı dizide rol aldı. ''Kral Oidipus'', ''Onikinci Gece'', ''IV Henry'', ''Damdaki Kemancı'', ''Bağdat Hatun'', ''Kral Lear'' gibi oyunlarda başrol oynayan Gökçer'in, sinemada rol aldığı filmler arasında ''Vatan ve Namık Kemal'', ''Barbaros Hayreddin'', ''Lale Devri'', ''Kara Davut'', ''Kaldırım Çiçeği'', ''Nilgün'', ''Büyük Sır'', ''Damdaki Kemancı'', ''Mevlana'', ''Yedi Evlat İki Damat'' yer alıyor.

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