T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Usta tiyatro oyuncusu Oğuz Oktay yaşamını yitirdi

bir süredir tedavi gören tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu 76 yaşındaki Oğuz Oktay, gece yarısı vefat etti

22 Ocak 2015 08:33

Tiyatro oyuncusu Oğuz Oktay tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Yoğun Bakım ünitesinde bir süredir tedavi gören tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu 76 yaşındaki Oğuz Oktay, saat 00.20'de hayata gözlerini yumdu. 

Oğuz Oktay'ın cenazesinin Kadıköy, Bağdat Caddesi'ndeki Erenköy Galip Paşa Camii'nde bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

 

Oğuz Oktay kimdir?

 

1939 yılında Yalova'da dünyaya gelen Oğuz Oktay, oyunculuk yaşamına 1955 yılında Kabataş Erkek Lisesi'nde okurken adım attı. İlk rol aldığı oyun Plautus'un Esirler adlı yapıtıydı. Daha sonra Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde iç mimarlık okudu. Oğuz Oktay, pek çok tiyatro oyunu, sinema filmi ve televizyon dizisinde rol aldı.

 

ETİKETLER

oğuz oktayyaşamını yitirdiöldütedavitiyatro

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24