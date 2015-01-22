Usta tiyatro oyuncusu Oğuz Oktay yaşamını yitirdi

Tiyatro oyuncusu Oğuz Oktay tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Yoğun Bakım ünitesinde bir süredir tedavi gören tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu 76 yaşındaki Oğuz Oktay, saat 00.20'de hayata gözlerini yumdu.

Oğuz Oktay'ın cenazesinin Kadıköy, Bağdat Caddesi'ndeki Erenköy Galip Paşa Camii'nde bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Oğuz Oktay kimdir?

1939 yılında Yalova'da dünyaya gelen Oğuz Oktay, oyunculuk yaşamına 1955 yılında Kabataş Erkek Lisesi'nde okurken adım attı. İlk rol aldığı oyun Plautus'un Esirler adlı yapıtıydı. Daha sonra Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde iç mimarlık okudu. Oğuz Oktay, pek çok tiyatro oyunu, sinema filmi ve televizyon dizisinde rol aldı.