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Kültür-Sanat

Usta oyuncu Yılmaz Köksal hayatını kaybetti

Köksal 4 gün önce özel bir hastaneye kaldırılmış, yoğun bakıma alınmıştı

23 Ekim 2015 10:23

Türk sinemasının ünlü isimlerinden Yılmaz Köksal tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.  

Sultanbeyli'deki özel bir hastaneye 4 gün önce kaldırılan Köksal, yoğun bakıma alındı. Durumu akşam 20.30 sıralarında kötüleşen Köksal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Yılmaz Köksal kimdir?

Kırşehir'de 1939'da doğan Yılmaz Köksal, Tophane Sanat Enstitüsü'nde okudu. Tunç Başaran'ın sinemaya uyarladığı, Orhan Kemal'in "Murtaza" eserinde "Dubara" rolünü oynayarak sinema tarihine geçen sanatçı, uzun süre ikinci derece rollerde oynadıktan sonra, 1970'de Çetin İnanç'ın yönettiği "Çeko" filminde başrole yükseldi. Yılmaz Köksal, 1965'ten 2005'e kadar 180'in üzerinde filmde oynayan sanatçı, "On Korkusuz Kadın", "Çalıkuşu", "Beş Fındıkçı Gelin", "Malkoçoğlu", "Şeyh Şamil", "Kan Davası", "Asılacak Kadın", "Leyla ile Mecnun", "Kardeş Kurşunu", "Yahşi Batı", " Adanalı" ve "Zagor" gibi filmlerde rol aldı. 

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