Usta komedyen Yalçın Otağı vefat etti

"Ateş Böceği Yalçın" olarak ünlenen usta komedyen Yalçın Otağı, karaciğer yetmezliği yüzünden tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Karaciğer yetmezliği yüzünden geçtiğimiz ay yoğun bakıma alınan usta komedyen, tedavi gördüğü Marmaris'te Yücelen Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Vefat haberini alan Otağı'nın sevenleri ve yakınları hastaneye geldi.

Yalçın Otağı'nın eşi Lale Belkıs, "41 yıllık eşimi kaybettim. 41'inci senede nazar değdi, çok üzgünüm. 6 yıldır Yalçın'a çok iyi baktım. Son dört yıldır hep yatıyordu. Kendi istedi, yürümedi. Herkes biliyor ona bebekler gibi baktım, helal olsun. O Can Yücel ile birlikte Datça'yı çok severdi, ikimizin bir yatmamazı isterdi. Buradan yer aldık. Yalçın sirozdan öldü ama içki, sigara içmezdi. Her halde son zamanda yaşadıklarımıza üzüldü. Meslek olarak yaşadıklarımıza da üzüldü. Sanatçı duyarlılığından olsa gerek her şeye çok hassastı. Hiç kötü alışkanlığı yoktu, herkesle barışıktı. Çok iyi bir insandı. Benim dostumdu, arkadaşımdı, biz birbirimizi çok severdik. Onu hiç unutmayacağım." şeklinde duygularını dile getirdi.

Yalçın Otağı'nın cenazesi, cumartesi günü öğle namazını müteakip Datça'da toprağa verilecek.

'Ateş Böceği Yalçın' olarak ünlenen Yalçın Otağı, 'Ateş Böcekleri' olarak Ercan Bostancıoğlu ile birlikte, 70 ve 80'li yıllarda Zeki Müren, Bülent Ersoy, Behiye Aksoy, Gönül Yazar, Neşe Karaböcek, Gülden Karaböcek, Emel Sayın gibi assolistlerle birlikte çalışmıştı.