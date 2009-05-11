Usta isimlerden oyunculuk eğitimi

Dema Film Yapım tarafından 16 Mayıs-7 Haziran 2009 tarihleri arasında Temel Oyunculuk Eğitimi Semineri yapılıyor.



Seminer, takipçilerini hepsi konularında usta oyuncu, yapımcı ve yönetmenlerle bir araya getirme, onların bilgi ve deneyimlerinden faydalandırma ve oyunculuğa dair fikirlerine yön verebilme amacını taşıyor.



Seminerin eğitmenleri arasında oyuncu Metin Akpınar, Yıldız Kenter ve Hülya Avşar, yönetmenler Kudret Sabancı ve Haldun Dormen ile yapımcılar Faruk Aksoy ve Fatih Aksoy gibi isimler var.



İletişim için: 5. Gazeteciler Sitesi, A 4/4, Akasya Sokak Mayadrom Etiler-İstanbul.

Telefon: 0212 2708177



Seminer eğitmenleri



16 Mayıs 2009 Cumartesi Metin Akpınar

17 mayıs 2009 Pazar Kudret Sabancı

23 Mayıs 2009 Cumartesi Haldun Dormen

24 Mayıs 2009 Pazar Yıldız Kenter

30 Mayıs 2009 Cumartesi Faruk Aksoy

31 Mayıs 2009 Pazar Sürpriz Konuk

6 Haziran 2009 Cumartesi Fatih Aksoy

7 Haziran 2009 Pazar Hülya Avşar



