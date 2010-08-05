-ÜST RÜTBEYE YÜKSELENLER BELLİ OLDU ANKARA (A.A) - 04.08.2010 - Yüksek Askeri Şura kararı ile 30 Ağustos 2010 tarihinden geçerli olmak üzere bir üst rütbeye yükselen general ve amiraller ile general ve amiralliğe yükselen albaylar şunlar: -KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI- Orgeneralliğe Yükselen Korgeneraller ------------------------------------ Korgeneral Yalçın Ataman Korgeneral Servet Yörük Korgeneralliğe Yükselen Tümgeneraller ------------------------------------- Tümgeneral Abdullah Recep Tümgeneral Kamil Başoğlu Tümgeneral Hüseyin Kenan Hüsnüoğlu Tümgeneral Orhan Akbaş Tümgeneralliğe Yükselen Tuğgeneraller ------------------------------------- Tuğgeneral İbrahim Yılmaz Tuğgeneral Şenol Alparslan Tuğgeneral Yılmaz Uyar Tuğgeneral Uğur Tarçın Tuğgeneral Tayfun Özden Tuğgeneral Mehmet Faruk Şengün Tuğgeneral İsmail Metin Temel Tuğgeneral Şeref Öngay Tuğgeneral Sadık Çelikörs Tuğgeneral Metin Gürak Tuğgeneral Salih Ulusoy Tuğgeneral Hıfzı Çubuklu Tuğgeneralliğe Yükselen Albaylar -------------------------------- Topçu Kurmay Albay Muharrem Metin Özbek Hava Savunma Kurmay Albay Muzaffer Sönmez Piyade Kurmay Albay Mehmet Akyürek Piyade Kurmay Albay Mustafa Uzun Topçu Kurmay Albay Ömer Şevki Gençtürk Topçu Kurmay Albay Hüseyin Hamdi Ergün Topçu Kurmay Albay Mehmet Özoğlu Tank Kurmay Albay Atilla Şirin Tank Kurmay Albay Memduh Hakbilen Hava Savunma Kurmay Albay Yavuz Selim Kahveci Topçu Kurmay Albay Halil İbrahim Ergin Topçu Kurmay Albay Sinan Yayla Muhabere Kurmay Albay Mustafa Aysan Kara Pilot Kurmay Albay Hakan Atınç Topçu Kurmay Albay Kahraman Güneş Tank Kurmay Albay Rafet Sevinç Şaşmaz Piyade Kurmay Albay Metin Akkaya Topçu Kurmay Albay Abdullah Baysar Topçu Kurmay Albay Mehmet Haluk Yıldızdan Tank Kurmay Albay Veli Tarakcı Piyade Kurmay Albay Levent Köse Piyade Albay Kemal Korkmaz Topçu Albay Erkan Atalay İstihkam Albay Rıza Çağatay Erdoğan -DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI- Koramiralliğe Yükselen Tümamiraller ----------------------------------- Tümamiral Deniz Cora Tümamiralliğe Yükselen Tuğamiraller ----------------------------------- Tuğamiral Erdem Caner Bener Tuğamiral Ahmet Sinan Ertuğrul Tuğamiralliğe Yükselen Albaylar ------------------------------- Deniz Kurmay Albay Ömer Faruk Harmancık Deniz Kurmay Albay Sinan Azmi Tosun Deniz Kurmay Albay Şafak Yürekli Deniz Kurmay Albay Fahri Can Yıldırım Deniz Kurmay Albay Hasan Doğan Deniz Kurmay Albay Ali Sadi Ünsal Deniz Mühendis Albay Mehmet Şevki Şekerefeli -HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI- Korgeneralliğe Yükselen Tümgeneraller ------------------------------------- Tümgeneral Turgut Atman Tümgeneral Nejat Bilgin Tümgeneralliğe Yükselen Tuğgeneraller ------------------------------------- Tuğgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan Tuğgeneral Nihat Kökmen Tuğgeneral Bülent Kocababuç Tuğgeneral Ali Demiral Tuğgeneral Ayhan Gümüş Tuğgeneralliğe Yükselen Albaylar -------------------------------- Hava Pilot Kurmay Albay İdris Aksoy Hava Pilot Kurmay Albay Hakan Taşkesen Hava Pilot Kurmay Albay Mehmet Eldem Hava Pilot Kurmay Albay Mehmet Uğur Balkış Hava Pilot Kurmay Albay Kubilay Baloğlu Hava Pilot Kurmay Albay Mehmet Cahit Bakır Hava Pilot Kurmay Albay İsmail Yalçın Hava Uçak Bakım Kurmay Albay Göksel Kahya -JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI- Tümgeneralliğe Yükselen Tuğgeneraller ------------------------------------- Tuğgeneral Yusuf Kaya Tuğgeneral Ata Kalkan Tuğgeneralliğe Yükselen Albaylar -------------------------------- Jandarma Kurmay Albay Ali Çardakcı Jandarma Kurmay Albay Salih Karataş Jandarma Kurmay Albay Güray Alpar Jandarma Kurmay Albay Namık Boran -GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KOMUTANLIĞI- Tuğgeneralliğe Yükselen Albaylar -------------------------------- Prof. Tabip Albay Fikret Arpacı Prof. Tabip Albay Yusuf Peker Prof. Tabip Albay Ufuk Demirkılıç Prof. Hava Tabip Albay Can Polat Eyigün Tuğamiralliğe Yükselen Albay -------------------------------- Prof. Deniz Tabip Albay Bekir Sıtkı Cebeci -ASKERİ YARGITAY- Tuğgeneralliğe Yükselen Albay -------------------------------- Askeri Hakim Albay Hasan Dengiz -ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ- Tuğgeneralliğe Yükselen Albay -------------------------------- Askeri Hakim Albay Abdullah Arslan