Üst mahkeme beraatı onadı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR Bölge Adliye Mahkemesi 2\'nci Ceza Dairesi, İzmir 13\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) üye olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Yasemin Ş. hakkında verdiği beraat kararını onadı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY\'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 4 Ekim 2016\'da operasyon düzenledi. Meslekten ihraç edilen polis memuru Yasemin Ş. yapılan operasyonda gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yasemin Ş. hakkında ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçlamasıyla İzmir 13\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan Yasemin Ş. hakkında, sanığın atılı suçu işlediğine ilişkin mahkumiyetine yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı kanıt elde edilmemesi nedeniyle ‘kanıt yetersizliği’nden geçen Temmuz ayında beraat kararı verdi. Savcı, kararın ardından hükmün bozulması amacıyla İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurdu. Başvuruyu değerlendiren İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2\'nci Ceza Dairesi, iddia makamının başvurusunu reddederek beraat kararını onadı.