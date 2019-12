Üst komşuya yatıya gidin!

Meteroloji uyardı; başkent Ankara cuma öğleden sonra itibarıyla çok yoğun yağış alacak. Bu uyarı üzerine Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Basın toplantısı düzenleyen Melih Gökçek, riskli semtleri ve alınan önlemleri açıkladı. Gökçek, "Sorun yaşanırsa ALO 153 aransın" dedi.



Gökçek, yarın akşamdan itibaren cumartesi daha yoğun, pazar günü azalacak bir yağış sisteminin Ankara'ya geleceğini belirterek, "Evi dere yatağında bulunan ve bodrum katında oturanlar çok dikkatli olsun. Önerimiz sele uykuda yakalanmasınlar, üst katta komşuda kalsınlar" dedi.



Afetlerin dünyanın her yerinde ortaya çıktığını belirten Gökçek, "Elbette altyapı önemli ama altyapının baş edemediği afetler tüm dünyada mevcut" dedi.



Durumu değerlendirdiklerini ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile irtibat kurduklarını bildiren Gökçek, yarın akşamdan itibaren cumartesi daha yoğun, pazar günü azalacak bir yağış sisteminin Ankara'ya geleceğini söyledi.



'Yağış yoğun olacak'



Meteorolojinin "son derece dikkatli olma" uyarısında bulunduğunu belirten Gökçek, "Ben kendilerine (Bu yağmur da İstanbul kadar etkili olur mu olmaz mı?) diye sordum. Bu yağış sistemi Orta Akdeniz sistemi üzerinden geliyor. Diğer yağış sisteminin yani İstanbul'da etkili olanın Balkanlar üzerinden geldiğini belirttiler. Fakat çok yoğun olacağı ifade ediliyor. İstanbul gibi bir sıkıntı arz edip etmeyeceğini sorduğumda (olabilir) dediler. Ciddi bir konuda medyamız vasıtasıyla vatandaşımızı ikaz etmek istiyoruz" dedi.



Vatandaşları radyolara, gazetelere ilan vererek ve otobüslere duyurular asarak olası bir sel afetine karşı uyaracaklarını belirten Gökçek, kentte dolaşacak araçların da anonsla gerekli uyarıları yapacağını söyledi.



Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bir kriz merkezi oluşturulduğunu bildiren Gökçek, "Özellikle dere yataklarında oturanlar ve bodrum katlarında sık sık evini su basanların çok dikkatli olmaları gerekiyor. Gece yarısı aniden sağanak halinde gelebilecek yağmur çok ciddi sıkıntılar açabilir. Bodrum katında oturanların bu 2 gün içinde çok titiz olmalarını ve tedbirlerini almalarını istirham ediyorum. Sel sularının geçeceği yerlerde bulunanlar, araçlarını dere yataklarına park etmesin, yüksek yerlere park etsinler" dedi.



Bir gazetecinin "dere yatağı ve bodrum katında oturanların ne tür önlem almalarını önerdiğini" sorması üzerine Gökçek, "Yani bir kere uykuda yakalanmamaları lazım. Ayrıca da eğer gerçekten ciddi bir tehlike bekliyorlarsa bir üst katta komşuda falan kalmalarında fayda var. O anlamda söylüyorum. Yani Allah korusun uykuda bir sel felaketi ile karşı karşıya kalırlarsa çok üzücü olur. O açıdan ikaz etmek istiyorum" diye konuştu.



'Önemli bir sel olmayacak'



Melih Gökçek, İstanbul'da yaşanan tarzda bir yağmuru, dünyanın hiç bir yerindeki altyapının kaldıramayacağını söyledi.



Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'da yaşanan sel felaketinin "kentsel dönüşüm projelerinin ne kadar önemli olduğunu" ortaya çıkardığını söyledi.



İstanbul'a normalin üç katı yağmur yağdığını bildiren Gökçek, "Olağanüstü bir afet halinde istediğiniz kadar tedbir alın, engelleyemezsiniz. İstanbul'un da hali budur. İstanbul'da yaşanan tarzda gelen bir yağmuru, dünyanın hiçbir yerindeki alt yapı kaldırmaz" dedi.



Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli önlemleri aldıklarını ve vatandaşların ALO 153'i arayabileceklerini bildiren Gökçek, "Belki de önemli bir sel olmayacak. Ama uyarıları sel felaketi yaşanacak gibi görmek ve önlem almak lazım" dedi.



Gökçek, Ankara'da Mamak, Hacı Bayram ve çevresi, Bent Deresi, Gençlik Parkı ve civarı, Sincan- Harikalar Diyarı ve Keçiören-Subayevleri'nin riskli bölgeler olarak değerlendirildiğini ancak tüm bölgelerde ekip bulundurulacağını kaydetti.



İstanbul'da yaşanan felaketin kentsel dönüşüm projelerinin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini ifade eden Gökçek, "Dikmen Vadisi geçmiş dönemlerde sel felaketine uğradı. Burada yaptığımız kentsel dönüşüm projesi Çankaya Belediyesi tarafından mahkeme kararları ile engellenmek istenmiştir. Bu projeler CHP tarafından engellenerek, AK Partili belediyelerin halkın gönlünde yer etmesi engellenmek isteniyor. 55 tane kentsel dönüşüm projemizin hepsine dava açıldı" dedi.



Bir gazetecinin "(Mecbur kalınmazsa sokağa çıkmayın) şeklinde bir uyarısının olup olmadığını" sorması üzerine Gökçek, "Hayır. Öyle bir çağrımız yok. Çünkü yağmurun ne kadar yağıp yağmayacağını bilmiyoruz. Yağan yağmura göre herkes kendi tedbirini alacaktır. Belki iş yerini korumak için iş yerinde bulunacak. Önceden su basma ihtimali olan mallarını şöyle üste doğru kaldırmalıdırlar ki herhangi bir sıkıntı olmasın" diye konuştu.



Belediyedeki tüm işçilerin 2,5 gün boyunca 24 saat, Ankara'da olası bir sel felaketine karşı görevlendireceklerini bildiren Gökçek, "Cadde ve sokaklarda arkadaşlarımızı kıyafetleri içinde göreceksiniz" dedi. Özellikle ızgaraların temizliği üzerinde çok önemle durduklarını belirten Gökçek, vatandaşların da ev ve iş yerlerinin önündeki ızgaraların tıkanmamasına dikkat etmelerini istedi.



Hazırlıklar yapılıyor



Belediyenin önceliği Ankaralının haberdar edilmesi; bunun için radyolar ve anons araçları devrede olacak.



Kriz masası oluşturduklarını söyleyen Gökçek, yağmur sularının sele dönüşmemesi için başkentte kritik noktalardaki mazgalların temizlenmeye başlandığını belirtti.



Belediyenin ulaşamadığı, fark edemediği yerler için ise Gökçek Ankaralıdan yardım istedi ve "ALO 153'ü arayıp yardım istesinler ya da kendi çabalarıyla temizlemeye çalışsınlar" dedi.



Riskli bölgeler:



- Ulus-Opera-Sıhhiye

- Mamak

- Dikimevi

- Bentderesi

- Dışkapı

- Yenimahalle



2.5 gün boyunca tüm belediye işçileri de görev başında olacak. 150 kamyon ve motokom ile çok sayıda iş makinesi her an harekete geçmek üzere hazırda tutulacak.