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Üst geçitten atlayan kadın, TIR'ın üzerine düştü

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, üst geçitten atlayan Nazife P

17 Nisan 2018 20:42

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, üst geçitten atlayan Nazife P.(40), yoldan geçen TIR\'ın üzerine düşerek, olaydan yara almadan kurtuldu. Bu olaydan 3 saat sonra, yine yüksek bir yerden atlamaya çalışan kadını, polis ve çevredekiler engelledi.
Bolu\'da oturan Nazife P., iddiaya göre, ayrıldığı eşinin, çocuklarını kendisine göstermemesi ve maddi sıkıntıları nedeniyle bunalıma girdi. Psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen kadın, ilk olarak D-100 karayolunun Sanayi Kavşağı mevkiinde bulunan üst geçide çıktı. Üst geçitten yola sarkan kadın, yaklaşık 5 dakika boyunca elleriyle tutundu. Nazife P., daha fazla dayanamayarak kendini yaklaşık 7 metre yükseklikten yola bıraktı. Ancak bu sırada çevreden olayı gören TIR sürücüsü, aracını üst geçidin altında durdurdu. Kadın, TIR\'ın dorse kısmına düşerek olaydan yara almadan kurtuldu.
İKİNCİ İNTİHAR GİRİŞİMİ
Emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan Nazife P., ilk girişimden yaklaşık 3 saat sonra yeniden intihar girişiminde bulundu. Kadın, bu defa kent merkezindeki Belediye Meydanı\'nda bulunan Yukarı Çarşı mevkiinde inşaat halindeki alanın seyir terası olarak hazırlanan yüksek yerine çıktı. Yaklaşık 5 metre yükseklikte korkulukların kenarında yürüyen kadını, işlek caddedekiler korkuyla izledi. Olay yerine gelen polis ve inşaat işçileri kadını korkuluklardan uzaklaştığı sırada yakaladı. Nazife P., sağlık kontrolü için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne kaldırıldı.

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