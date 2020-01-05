Üst düzey yetkili: Erdoğan, Süleymani için 'şehit' kelimesini kullanmadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün akşam İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye yaptığı taziye telefonunda ABD operasyonunda öldürülen İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için taziyelerini iletirken 'şehit' ifadesini kullanıp kullanmadığı tartışma konusu oldu. TRT World'e konuşan bir üst düzey yetkili, İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nin iddiasını yalanlayarak "Görüşmede Süleymani hakkında “şehit” ifadesi kesinlikle kullanılmamıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani dün bir telefon konuşması gerçekleştirerek Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesi ve bölgedeki diğer gelişmeleri ele aldı. Görüşmenin ardından İran'ın Ankara Büyükelçiliği Twitter üzerinden bir paylaşım yaparak Erdoğan'ın Ruhani'ye taziyesini "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor. İran halkı, sizin ve Rehber'in (Hamaney) öfkesinin farkındayım" ifadeleriyle aktardığını yazdı.

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Yeni Şafak'ta yer alan habere göre TRT World'e konuya ilişkin açıklama yapan bir üst düzey yetkili büyükelçiliğin iddiasını yalanlayarak şunları söyledi: "

“Sayın Cumhurbaşkanımız görüşme sırasında Kasım Süleymani’nin resmi unvanı münasebetiyle muhatabına taziyelerini sunmuşlardır.

Görüşmede Süleymani hakkında “şehit” ifadesi kesinlikle kullanılmamıştır.

Cumhurbaşkanımız, diplomatik temasların önemini vurgulayarak, İran’a gerginliği artırabilecek adımlardan imtina etme çağrısında bulunmuşlardır.”

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