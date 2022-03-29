Üst düzey Türk yetkili: İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerinden ciddi sonuç alınması çok yüksek ihtimal

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Ukrayna-Rusya müzakerelerinin İstanbul'da olmasına ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında, Türk üst düzey yetkililerle yaptığı görüşmeyi aktardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesinde, "Biz Türkiye’ye güveniyoruz. Müzakere heyetlerinin Türkiye’de görüşmesine tamam diyoruz. Müzakere heyetimizi gönderiyoruz. Müzakerelerin Türkiye’nin koordinasyonunda ve kolaylaştırıcılığında yürümesi bizim için önemli ve güven verici" mesajlarını verdiğini söyledi.

Fırat, Ukrayna'nın da Türkiye’ye müzakerelerin İstanbul’da sürdürülmesini istediklerini söylediğini, hem heyetin kendini rahat hissetmesi hem de Türkiye’ye duyulan güvene vurgu yaptıklarını belirtti.

Fırat şöyle devam etti:

"İki ülkenin müzakere heyeti baş başa görüşecekler. Yani Türk yetkililer bu toplantılara başından sonuna katılmayacak. Ancak bugün Dolmabahçe Sarayı’nda başlaması beklenen müzakerelerde, Dolmabahçe’de iki üst düzey Türk yetkili de bekleyecek. Heyetler fikir danışmak istediklerinde ya da kolaylaştırıcı unsurlar için koordinasyon gerektiğinde iki üst düzey yetkili devreye girecek.

Konuştuğum üst düzey bir kaynağım, 'Bu müzakerelerden ciddi bir sonuç alınması çok yüksek ihtimal' dedi.

İki ülke de Türkiye’ye güveniyor. Türkiye gerektiğinde koordinasyon ve kolaylaştırıcılık sağlayacak.

Bir kaynağım, 'Heyetler görüşmelerde olumlu bir noktaya gelirse, Putin’in bazı konularda tatmin edilmesi sağlanırsa büyük bir adım atılmış olur' dedi.