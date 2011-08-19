-Üst aramasından rahatsızım ANKARA (A.A) - 19.08.2011 - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, adayların sınav binalarına alınırken kapıda polisler tarafından aranma görüntülerinden kendisinin de rahatsız olduğunu belirterek, ''bunun daha medeni şekilde yapılması için polislere el dedektörleri dağıtılmasını sağlayacaklarını'' bildirdi. Demir, CNN Türk televizyonunda Eğrisi Doğrusu programında soruları yanıtladı. Lisans Yerleştirme Sınavları ile Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nın (YGS) kaldırılacağı yönündeki söylentilerin anımsatılması üzerine Demir, LYS ve YGS sisteminin 2010 yılından itibaren uygulanmaya başlandığına işaret ederek, bir sistemin artı ve eksilerini görmeden değişiklik yapmanın doğru olmadığını belirtti. ''Bunu revize edeceksek en az dört defa uygulamamız gerekir'' diyen Demir, ayrıca bu konuda YÖK'ün karar verme yetkisi bulunduğunu hatırlattı. Demir, 2012'de LYS ve YGS sisteminin uygulanacağını, sistemin değişmeyeceğini, her adaya farklı soru kitapçığı uygulamasıyla bunun gerçekleştirileceği vurguladı. ''Aynı matbaa ile yola devam edecek misiniz?'' sorusuna Demir, ''Bu çok nitelikli bir matbaa. Türkiye'de bunu yapabilecek başka matbaa var mıdır bilmiyorum. 2012'de biz yine açık ihale yapacağız. Başka matbaalar 'Ben bu imkanı sağlayabilirim' derse onlarla çalışırız'' yanıtını verdi. TUS'un neden sadece Ankara'da yapıldığı yönündeki soru üzerine Demir, başka yerlerde yapılması için bir talep gelmediğini, bu sınavın Ankara, İstanbul, İzmir'de yapılabileceğini ifade etti. -BARKODLA YOKLAMA- Sınavlarda teknolojinin verdiği imkanları sonuna kadar kullanmak istediklerini söyleyen Demir, cevap kağıtlarının görüntülerinin internetten yayınlanmasının bir devrim niteliğinde olduğunu ifade etti. Bundan sonraki hedeflerini de anlatan Demir, şöyle konuştu: ''Adayların ve sınav görevlilerinin yoklamalarını, sınava girişlerini binada elektronik olarak almayı hedefliyoruz. Bunun pilot denemesini yaptık. Sınav yaptığımız binada kapının önüne koyacağımız bir barkod okuyucuyla hangi adayın sınava girdiğini o anda orada tespit ediyoruz. Böylece tüm Türkiye'deki adayların ne kadarının sınava girdiğini, kimlerin sınava girdiğini anında tespit edeceğiz. Bu, 2012'de hedeflerimiz arasında. Bir başka konu, bugüne kadar bizim özellikle cep telefonuyla iletişimi kesecek jammer kullanma imkanımız yoktu ama kanun artık bu imkanı bize veriyor. Bunu bir yatırımla yapabiliriz bu yönde çalışmalarımız var. Ayrıca, sınav güvenliği içerisinde düşündüğümüz kapıda adayların üstlerinin aranması görüntüleri benim de rahatsız olduğum bir konu. Bunun daha medeni olması için el detektörleri temin edip polisimize vereceğiz. Bunları yapabiliriz bir yatırımla.'' Kopya çekmek için teknolojik aletlerin kullanıldığına değinen Demir, ''50 dolara kalem görünümünde kameralar bulabiliyorsunuz. Bir örnek vereyim. Kıbrıs'taki gazetelerde bir ilan vardı, 'Düğme kamera, ben sınavda kullandım, ihtiyacım kalmadı satıyorum' diye. Bunlar gerçek. Benim elimde bu şekilde bir kamera var. Bugünkü teknolojide bu imkanlar olduğu için bunları adaylar kullanmasın diye kalemini silgisini, peçetesini, şekerini biz temin ediyoruz'' diye konuştu.