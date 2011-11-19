-Uslu: Asla diz çökmeyeceğiz ÇORUM (A.A) - 19.11.2011 - AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, ''Benden özür bekleyerek, diz çökmemi istiyorlar, bunun için çalışıyorlar asla diz çökmeyeceğiz'' dedi. Penez Otel'de gerçekleştirilen AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanlığı 4. Olağan Kongresi'nde konuşan Uslu, CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç ile TBMM'de yaşadığı gerginlikten dolayı CHP'lilerin kendisini istifaya davet ettiğini hatırlattı. Kendisini istifaya çağıran ve eleştiren CHP'li milletvekillerinin buna hakkı olmadığını ifade eden Uslu, ''Beni eleştiren arkadaşın partisi cadı kazanı gibi kaynıyor, kendi partisine baksın. Beni düşünce özgürlüğünü engellemekle suçlayan senin partin düşüncesini açıklayan bir milletvekilini ihraç etmeye, disiplin kuruluna vermeye çalışıyor. Siz kim, düşünce özgürlüğünü anlatmak kim. Milletvekili Dersim meselesiyle ilgili demiş ki, 'Partim bununla yüzleşsin'. Neden korkuyorsunuz, bunda ne var? Türkiye tarihiyle yüzleşmemeli mi? Baksınlar tarihlerine bir yanlışları, defoları varsa dönsün halka 'ey halkım özür diliyoruz' desinler. Dersim'de Seyit Rıza, asılırken 'Evladı Kerbelayım, bu yaptığınız ayıptır, zulümdür' diyor. Son isteği oğlundan önce asılmak ancak ona da izin vermiyorlar. 'Ben sizin yalan ve hilelerinizle baş edemedim bu bana dert oldu. Ben de size başımı eğmeyeceğim bu da size ders olsun' diyor. Sayın Başbakanımız da gerekeni söyledi. Bu da size ders olsun'' diye konuştu. AK Parti'nin yaptığı hizmetlerde eleştirecek eksik yan bulamayanların farklı konuları gündeme getirdiklerini savunan Uslu, şöyle devam etti: ''Daha iyisini yapamayanlar, bizleri eleştiriyorlar. Benim bıyığımdan yola çıkarak bıyık muhabbeti, kıl, tüy muhabbeti yapan bir siyaset anlayışı terk edilmeli. Hizmet üretilmeli, yüksek düzeyli siyaset üretilmeli. Böyle binilen arabaların markasıyla uğraşmak kimseye bir şey sağlamaz, bu kadar çok araba markası telaffuz edilince o marka firmasından reklam için komisyon mu alınıyor diye düşünüyor insan. Bu siyaset anlayışının Türkiye'ye verebileceği hiçbir şey yoktur.'' Uslu, ayrıca Irak'ın Necef kentinde tutuklu bulunan iki Çorumlu işçinin Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleri sonucu dün serbest bırakıldıklarını kaydetti.