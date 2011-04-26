-USLANMAZ HIRSIZ BİR DAHA YAKALANDI BURSA (A.A) - 26.04.2011 - Bursa'da hırsızlık suçundan 361 sabıkası olduğu belirtilen ve daha önce merkez Yıldırım İlçe Kaymakamlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasından hırsızlık yaptığı için hapis yatan zanlı, bu kez bir evden ziynet eşyası hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alındı. Merkez Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi'nde yeni evli bir çiftin evinden çelik kasa içindeki 5 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığı ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis, verilen eşkal doğrultusunda Ramazan B'yi (25) gözaltına aldı. Ramazan B, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Bu arada, hırsızlık zanlısının çelik kasa içindeki gizli bölmede saklı 1 kilogram ağırlığındaki ziynet eşyasını fark etmediği bildirildi. -ZANLININ KARIŞTIĞI OLAYLAR- Çok sayıda hırsızlık kaydı bulunan Ramazan B, daha önce de 4 polis memurunun nöbet tuttuğu Yıldırım İlçe Kaymakamlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğünün hizmet binasına girerek, kafeteryada bulunan LCD televizyonu çalma suçundan yakalanmış ve tutuklanmıştı. 3 yıl hapis cezasına çarptırılan, 5 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan zanlı, cezaevinden çıktıktan sonra da 2 hırsızlık suçundan gözaltına alınmıştı.