ÜSKÜDAR'A "MİMAR SİNAN MEYDANI" GELİYOR (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) 



- Anıtlar Kurulu onay verdi: Projenin detayları belli oldu

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Üsküdar\'a yapılacak yeni meydanın detayları belli oldu. \"Mimar Sinan Meydanı\" adıyla yapılan, havadan da görüntülenen 27 bin metrekarelik alanın bin 400 metrekarelik kısmına dükkanları yıkılan esnaf için yeni bir çarşı inşa edilecek. Ayrıca tarihi eserlerin siluetini bozduğu için yıkılan 5 katlı çelik otopark yerine, 874 araçlık bir yer altı otoparkı yapılacak. Proje için Anıtlar Kurulu\'ndan da onay çıktı.

Tarihi Yarımada\'nın karşısında bulunan Üsküdar\'da yeni meydan inşası için düğmeye basıldı. Hakimiyeti Milliye Caddesi üzerinde bulunan, eski belediye binası ve yapıların yıkılmasıyla gerçekleşecek yeni meydanın ismi \"Mimar Sinan Meydanı\" olarak belirlendi. Toplamda 8 bin 250 metrekare taban alanı bulunan yapıların yıkılmasıyla çalışmalar hız kazandı.

ANITLAR KURULU\'NDAN ONAY ALINDI

Üsküdar Meydanı\'nın yakınında bulanan yeni meydan, 27 bin metrekare alan üzerine inşa ediliyor. Bu alanın içinde bin 400 metrekarelik bölümde, dükkanları yıkılan esnaf için 3 katlı ve 151 adet dükkandan oluşan bir çarşı inşa edilecek. Ayrıca Üsküdar Mimar Sinan Meydanı, Hakimiyeti Milliye Çarşısı ve Zeminaltı Otopark Projesi için Anıtlar kurulundan da onay alındı.

TARİHÎ YAPILARIN SİLUETINI BOZAN ÇELİK OTOPARK YIKILDI

Öte yandan 750 araç kapasiteli 5 katlı çelik otopark da görüntü kirliliğine sebep olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Çelik otoparkın yerine, 874 araçlık yeni zemin altı otoparkı yapılacak. Böylece Mimar Sinan tarafından 1574-1583 yılları arasında hamam olarak inşa edilen, ancak günümüzde çarşı olarak hizmet veren \"Mimar Sinan Çarşısı\" ve 16. yüzyılın başlarında yaptırılan \"Kara Davud Paşa Camii\" gibi tarihi yapıların siluetinin bozulması da engellenecek.

\"AVM DEĞİL 3 KATLI ÇARŞI YAPILACAK\"

İBB\'nin Projeler Daire Başkanlığı\'na bağlı Alt Yapı Projeler Müdürü Fatih Duman, meydan düzenlemesi içinde bir alışveriş merkezi yapılmayacağını söyledi. Alanın bir bölümünde çarşı yapılacağını kaydeden Duman, \"Bu meydanımız yeşil alan, dinlenme alanları, yürüyüş yolları ve rekreasyon alanları içeren 27 bin metrekarelik bir kent meydanı olacak. Korkmazlar Çarşısı olarak bilinen 151 adet bağımsız bölümün bulunduğu dükkanlar ve çarşı bölümü yıkıldı. Onun yerine meydanımızın hemen arka köşesine sığacak şekilde bir çarşı yapılacak. Bu çarşımız 1/1000\'lik ve 1/5000\'lik imar planlarımız ilçe ve büyükşehir belediyesinden geçti. Kurul onaylarımızı da aldık. İfade edildiği gibi bu bir AVM değil. Bin 400 metrekare oturum alanlı 3 katlı bir çarşı\" dedi.

50 BİN METREKAREYE YAKIN BİNA YIKILDI

Meydan inşası için toplam 50 bin metrekareye yakın bina yıkıldığını belirten Duman, \"10 bin metrekare Üsküdar belediye binamız, 4 bin metrekare Korkmazlar Çarşısı, yaklaşık 13 bin metrekare civarında 5 katlı çelik otoparkımızı yıktık. Onu yer altı otoparkına çeviriyoruz. Toplamda 50 bin metrekare kapalı alanı olan binalarımızı yıktık. Bütün meydanımız 27 bin metrekare. Bunun yüzde 5\'ine oturan, 3 katlı küçük bir çarşı yapıyoruz. Geri kalan tüm alan yeşil alan, meydan düzenlemesi ile halkımızın kullanımına açılacak\" diye konuştu.

YER ALTINA 874 ARAÇLIK OTOPARKI GELİYOR

750 araçlık 5 katlı çelik otoparkın da yıkıldığını sözlerine ekelyen Duman, \"Halkımıza meydan kazandırmak için bunu yer altı otoparkına çeviriyoruz. Yeni otoparkımız 874 araçlık olacak. Yaklaşık yüzde 15-20 kapasitemizi artırıyoruz. Büyük bir yatırım yaparak halkımıza meydan kazandırmış oluyoruz\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Üsküdar\'daki yeni meydan projesinin hava görüntüleri

-Meydan çalışmasından detaylar

-İBB yetkilisi Fatih Duman ile röportaj