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Politika

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ KURULUYOR TBMM (A.A)

11 Kasım 2010 18:17

-ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ KURULUYOR TBMM (A.A) - 11.11.2010 - İstanbul'da, İnsani Değerler ve Ruh Sağlığı Vakfınca Üsküdar Üniversitesi adıyla vakıf üniversitesi kurulmasına ilişkin tasarı, TBMM Başkanlığına sunuldu. Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına göre, üniversite; İnsan ve Toplum Bilimleri, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve İletişim Fakülteleri, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Sağlık, Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitülerinden oluşacak.

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