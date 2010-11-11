-ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ KURULUYOR TBMM (A.A) - 11.11.2010 - İstanbul'da, İnsani Değerler ve Ruh Sağlığı Vakfınca Üsküdar Üniversitesi adıyla vakıf üniversitesi kurulmasına ilişkin tasarı, TBMM Başkanlığına sunuldu. Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına göre, üniversite; İnsan ve Toplum Bilimleri, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve İletişim Fakülteleri, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Sağlık, Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitülerinden oluşacak.