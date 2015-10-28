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Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattının açılış tarihi ertelendi

Hatta toplam istasyon sayısı 16 olarak belirlendi

28 Ekim 2015 18:30

Bu yıl açılması planlanan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattının açılış tarihi Eylül 2016’ya ertelendi. Böylece Üsküdar – Ümraniye – Çekmeköy arası 24 dakikaya inecek.

Habertürk’ten Kübra Genç’in haberine göre; Üsküdar – Ümraniye – Çekmeköy metrosunda çalışmalar devam ediyor. 20 kilometrelik güzergah uzunluğuna sahip metro hattında toplam istasyon sayısı ise 16 olarak belirlendi.

Üsküdar – Ümraniye – Çekmeköy metro hattı tamamlandığında Çekmeköy Sancaktepe arasındaki yolculuk süresi de azalacak. Üsküdar'a 24, Kartal'a 59, Yenikapı'ya 36, Taksim'e 44, Hacıosman'a ve havalimanına 68, Olimpiyat Stadı'na ise 78 dakikada ulaşım sağlanacak.

Metro hattında 126 vagon hizmet verecek. Hat, Marmaray Üsküdar istasyonuyla entegre bir biçimde başlayarak Alemdağ Caddesi ile Şile Yolu Kavşağı yakınlarında son bulacak.

Sabiha Gökçen'e uzatılacak

 

Yüklenicisi Doğuş İnşaat olan Üsküdar Ümraniye Çekmeköy Sancaktepe metro hattının ileride Sultanbeyli ve Taşdelen üzerinden Sabiha Gökçen Havaalanı'na uzatılması düşünülüyor.

 

Bu yıl açılacaktı

 

Yaklaşık 564 milyon Euro'luk hattın ihalesi Eylül 2011'de yapılan metroda çalışmalara Mart 2012'de başlanmıştı. Metro hattının sözleşme tarihindeki tarihe göre 1140 günde tamamlanması geriyordu. Ancak 506 gün süre uzatıldı. Süre uzatımına göre tarih Eylül 2016 olarak belirlendi.

Üsküdar Ümraniye Çekmeköy Sancaktepe metro hattı durakları:

Üsküdar,

Fıstıkağacı,

Bağlarbaşı,

Altunizade,

Kısıklı,

Bulgurlu,

Ümraniye,

Çarşı,

Yamanevler,

Çakmak,

Ihlamurkuyu,

Altınşehir,

İmam Hatip Lisesi,

Dudullu,

Necip Fazıl,

Çekmeköy-Sancaktepe.

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