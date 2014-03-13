USB tarih oluyor, yerini 'post-it' alacak

Yakında bilgisayarlarda USB flash bellekler yerine, yapışkan çıkartmalarla (sticker) dosya transferi yapılacak. Kağıt kalınlığında grafenden yapılan Datastickies cihazlar, yapışkanlı not kağıtları (post-it) gibi kullanılacak.

Karbon atomları içeren ince grafen sürücüler 32 GB kapasitede olacak. Bu etiketler, bilgisayara yapıştığı yüzey üzerinden veri transferi yapacak.

Henüz piyasaya sunulmayan stickerlerin ileride USB belleklerin yerini alması bekleniyor. Datastickies sürücüler, Hindistan'da tasarımcı Aditi Singh ve profesör Parag Anand'ın beyninin ürünü. Anand, geliştirdikleri sticker sürücülerin klasik USB'lerden çok daha kullanışlı olacağını söyledi. İncecik cihazlar, bilgisayarın yanı sıra tabletler, televizyonlar ve akıllı telefonlarda da kullanılabilecek. İçindeki dosyalarla ilgili olarak sürücülerin üzerine yazı da yazılabilecek.