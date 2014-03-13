T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

USB tarih oluyor, yerini 'post-it' alacak

Yapıştıkları bilgisayar yüzeyinden dosya aktaracak, kağıt kadar ince 'Datastickies' cihaz tasarlandı

13 Mart 2014 15:20

Yakında bilgisayarlarda USB flash bellekler yerine, yapışkan çıkartmalarla (sticker) dosya transferi yapılacak. Kağıt kalınlığında grafenden yapılan Datastickies cihazlar, yapışkanlı not kağıtları (post-it) gibi kullanılacak.
 
Karbon atomları içeren ince grafen sürücüler 32 GB kapasitede olacak. Bu etiketler, bilgisayara yapıştığı yüzey üzerinden veri transferi yapacak.
 
Henüz piyasaya sunulmayan stickerlerin ileride USB belleklerin yerini alması bekleniyor. Datastickies sürücüler, Hindistan'da tasarımcı Aditi Singh ve profesör Parag Anand'ın beyninin ürünü. Anand, geliştirdikleri sticker sürücülerin klasik USB'lerden çok daha kullanışlı olacağını söyledi. İncecik cihazlar, bilgisayarın yanı sıra tabletler, televizyonlar ve akıllı telefonlarda da kullanılabilecek. İçindeki dosyalarla ilgili olarak sürücülerin üzerine yazı da yazılabilecek.

ETİKETLER

datastickiesusbpost itbilgisayar

İlgili Haberler

USB bellekle sistem belleğini genişletmek

Vista'nın bellek gereksinimi yüksek. Birden fazla yazılımla aynı anda akıcı bir şekilde çalışmak için alt sınır 1.024 MB. Ancak sistem belleğinizin miktarı bunun yaln&

Bu USB hafızayı kırabilene 150 bin dolar

Victorinox tarafından geliştirilen ve tasarımı itibariyle bir İsviçre çakısından farksız olan USB hafıza, üstün güvenlik teknolojisiyle öne çıkıyor.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24