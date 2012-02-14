'USB'ler zararlı yazılım tehdidi yaratabilir!'

T24 - Çıkarılabilir aygıtlar yoluyla bulaşan zararlı yazılımların büyük tehdit oluşturduğu, yeni yılla birlikte ''HTML/ScrInject.B.Gen'' olarak tanımlanan virüsün dünyada en sık görülen zararlı yazılıma dönüştüğü bildirildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, ESET'in Live Grid Tehdit İstatistiklerinde son iki ayda önemli değişiklikler kaydedildiği, USB gibi çıkarılabilir aygıtlar yoluyla bulaşan zararlı yazılımların 2011 yılı boyunca en büyük tehdidi oluşturduğu belirtildi.

Bilgisayarlara yönelik ocak ayının en sık görülen tehdidinin ''HTML/Scrinject.B.Gen'' adlı virüs olduğu ifade edilen açıklamada, HTML web sayfalarının karmaşık kaynak kodlarının bulunduğu komut dosyalarında yer alan ve kötü amaçlı yazılımları otomatik olarak indirme ya da sahte sitelere yönlendirme gibi etkiler içeren bu virüsün, güvenilir olarak bilinen web sitelere yerleşerek, kullanıcıyı sahte linklere yönlendirdiği bildirildi.

Siber suçluların, aslında bir kodu ifade eden ''HTML/ScrInject.B.Gen'' virüsünü, düzgün ya da güvenilir olarak bilinen sitelere bir link görüntüsüyle gömdükleri, link tıklandığında virüsün harekete geçtiği ve otomatik olarak kötü amaçlı bir yazılım kullanıcının bilgisayarına indirildiği belirtilen açıklamada, siber suçluların, bu yöntemle mümkün olduğunca paraya dönüştürülebilecek parola, şifre, banka bilgileri gibi kişisel bilgilere ulaşmayı hedeflediklerine dikkati çekildi.

ESET Güvenlik Uzmanı Peter Stancik, HTML/ScrInject zararlısının Aralık ayında yükselişini ve Ocak ayındaki artışını dünyadaki Noel kutlamalarına bağlarken, ''Daha fazla alışveriş, daha dikkatsiz tıklamalar ve daha fazla popülarite... Daha önceki yıllarda da kasım ayında başlayan Noel nedeni ile belirli türlerdeki tehditlerde artış gözlemlemiştik'' değerlendirmesini yaptı.

Peter Stancik, güncel bir anti virüs yazılımının bu kodu engelleyebildiğini, ''ESET NOD32 ve ESET Smart Security'' gibi yazılımlar başta olmak üzere ESET anti virüs yazılımlarının bu virüsleri fark edip sisteme bulaşmadan engelleyebildiklerini bildirdi.