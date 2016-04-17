T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

USB cihazlara WebUSB geliyor

WebUSB arayüzü sayesinde, USB cihazların kurulumu çok daha kolay hale geliyor

17 Nisan 2016 01:13

WebUSB arayüzü sayesinde, USB cihazların kurulumu çok daha kolay hale geliyor.

USB bağlantısına sahip yeni cihazların kurulum süreci birçok kullanıcı için kafa karıştırıcı olabiliyor. Kullanıcılar söz konusu cihazların içerdiği yazılımı ve sürücüleri yüklerken üretici firmanın konuyla ilgili destek sunduğu web siteleri de çoğu defa pek yardımcı olamıyor.

Peki, ya USB cihazınız internete doğrudan kendisi bağlanıp ihtiyaç duyduğu bütün sürücüleri ve yazılımı kendisi alsaydı?

Google bünyesinden Reilly Grant ve Ken Rockot, GitHub'da yaptıkları bir duyuruda WebUSB'nin işte tam da böyle bir işlevi olabileceğini belirtiyor. Bu özellikle birlikte USB cihazları bir web sayfası ve söz konusu cihaz arasındaki bir etkileşimle özel olarak haritalandırılabilecek. Bu haritalandırma sayesinde gereksiz web kaynakları da USB cihazlarıyla iletişime geçmeyecek.

Kullanıcılar yeni aldıkları USB cihazlarını bilgisayarlarına bağladıklarında, cihazın tanındığına dair bir karşılama mesajıyla birlikte doğrudan bağlanmaları gereken web sayfasının adresi de görünecek.

ETİKETLER

webusbusb cihazkurulumteknoloji

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24