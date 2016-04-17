USB cihazlara WebUSB geliyor

WebUSB arayüzü sayesinde, USB cihazların kurulumu çok daha kolay hale geliyor.

USB bağlantısına sahip yeni cihazların kurulum süreci birçok kullanıcı için kafa karıştırıcı olabiliyor. Kullanıcılar söz konusu cihazların içerdiği yazılımı ve sürücüleri yüklerken üretici firmanın konuyla ilgili destek sunduğu web siteleri de çoğu defa pek yardımcı olamıyor.

Peki, ya USB cihazınız internete doğrudan kendisi bağlanıp ihtiyaç duyduğu bütün sürücüleri ve yazılımı kendisi alsaydı?

Google bünyesinden Reilly Grant ve Ken Rockot, GitHub'da yaptıkları bir duyuruda WebUSB'nin işte tam da böyle bir işlevi olabileceğini belirtiyor. Bu özellikle birlikte USB cihazları bir web sayfası ve söz konusu cihaz arasındaki bir etkileşimle özel olarak haritalandırılabilecek. Bu haritalandırma sayesinde gereksiz web kaynakları da USB cihazlarıyla iletişime geçmeyecek.

Kullanıcılar yeni aldıkları USB cihazlarını bilgisayarlarına bağladıklarında, cihazın tanındığına dair bir karşılama mesajıyla birlikte doğrudan bağlanmaları gereken web sayfasının adresi de görünecek.