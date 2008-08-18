USB bellekle sistem belleğini genişletmek

Geçerli olduğu yazılım:

Windows Vista



Hızlı bir USB belleğe sahipseniz yeni ReadyBoost özelliğinden yararlanabilirsiniz. Vista doğru yapılandırıldığında flash bellekleri sistem belleğini genişletmek ve disk belleği dosyasını üzerine yazmak için kullanabiliyor. Bu sayede yazılımlar sistem belleğinden daha fazla yararlanabiliyor. Flash bellekler RAM modülleri kadar hızlı olmasa da işletim sisteminin performansı artıyor. ReadyBoost özelliği dizüstü bilgisayarlar için de performans artışı anlamına geliyor. Bu önemli, çünkü dizüstü bilgisayarlarda bellek terfisi daha pahalı.



Hissedilir bir performans artışı elde etmenin ön koşulu sahip olduğunuz USB belleğin yeterince hızlı olması. Hız gereksiniminin hangi ürünler tarafından karşılandığını www.grantgibson. co.uk/misc/readyboost adresindeki kapsamlı listeden öğrenebilirsiniz. Listedeki uyumlu USB bellek sayısı 700'ün üzerinde.



Otomatik Kullan iletişim penceresinden Sistemi hızlandır'a tıklayın. Windows kısa bir testin ardından bu taşınabilir diske ait Özellikler penceresini ekrana getirecek. ReadyBoost sekmesinden Bu aygıtı kullan seçeneğini etkinleştirin. Çubuğu sürükleyerek ReadyBoost özelliğinin kullanabileceği alanı belirleyin. Bu alan PC'nizin RAM miktarından az ya da bu miktarın iki buçuk katından fazla olmamalı. Örneğin sistem belleğiniz 512 MB ise en az 512 MB'ı, en çok 1.280 MB'ı seçmelisiniz.



Uygula ve Tamam'a tıklayarak seçiminizi onaylayın. Vista artık bu alanı sistem açılışında otomatik olarak yeniden oluşturacak ve oturum sonunda serbest bırakacak.



Vista USB belleğinizin uyumlu olmadığını ve onu sistemi hızlandırmak için kullanamayacağını ifade ediyorsa şansınızı bir kez de Kayıt Defteri'nde deneyin. İşletim sisteminin bu uyarıya rağmen taşınabilir diskiniz üzerinden performansı artırıp artırmayacağını öğrenebilirsiniz. USB belleği taktıktan sonra ReadyBoost sekmesinden yeniden bağlandığında ürünün yeniden sınanmamasını sağlayın ve önce Uygula'ya sonra Tamam'a tıklayın. USB belleği çıkartın ve Başlat menüsündeki arama satırına "regedit" komutunu girdikten sonra [Enter]'a tıklayın. Kullanıcı Hesabı Denetimi penceresinde Devam'ı seçin. HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\ CurrentVersion\EMDMgmt anahtarına geçin ve USB belleğe ait alt anahtarı bulun. Değişiklik yapabilmek için Device- Status adlı DWORD değerine çift tıklayın ve değer verisini 2 yaptıktan sonra Tamam'ı seçin. ReadSpeedKB ve WriteSpeedKB değerlerini onaltılık tabanda 1000 olarak değiştirin. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nden çıkın ve USB belleği yeniden takın. Artık ReadyBoost özelliğini az önce açıkladığımız şekilde yapılandırabilirsiniz.

