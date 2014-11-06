Usame bin Ladin'i öldüren kişi belli oldu

ABD’nin 2011’de El Kaide’nin lideri Usame bin Ladin’i yakalamak için düzenlediği operasyonda terör örgütü liderini öldüren isim belli oldu. “Dünyanın en fazla aranan teröristi” bin Ladin’i öldüren komandonun 38 yaşındaki Rob O’Neill olduğu açıklandı.

Telegraph’ın haberine göre, bugüne kadar operasyona katılan kişilerin isimleri gizli tutuluyordu. O’Neill’in orduda 16 yıl kaldığı belirtilirken, El Kaide liderini öldüren kişinin bu ayın ilerleyen günlerinde Fox News’a adını açıklaması bekleniyordu. Ne var ki, Daily Mail ’e konuşan O’Neill’in babası, bin Ladin’i oğlunun öldürdüğünü ifade etti.

O’Neill’in bin Ladin’e Pakistan ’daki evinde alnından, yakın mesafeden üç kez ateş ettiğini belirten komandonun babası, operasyona katılan 23 asker arasında oğlunun bin Ladin’i canlı gören son kişi olduğunu söyledi.